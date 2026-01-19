Kradou těla a zakazují pohřby. Rodiny obětí íránských protestů líčí vládní teror

Izraelská média přinesla o víkendu příběh rodiny studentky, která byla nucena ukrást tělo poté, co byla dívka zastřelena zblízka zezadu při protestu v Teheránu.
Matka vezla tělo své dcery Rubiny sedm hodin na zadních sedadlech vozu, přesto ji nemohla důstojně pohřbít. Před domem na ni čekaly bezpečnostní složky, změnila směr a dceru pochovala u silnice, kde s příbuznými vykopali hrob.
„Máte deset minut na pláč,“ zněl příkaz policisty rodičům, když odhalil tělo jejich dvacetileté dcery zastřelené v Isfahánu.