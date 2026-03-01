Proč útočily tak nezvykle ráno? USA a Izrael změnily čas úderu na Chameneího díky CIA

Americká rozvědka CIA podle deníku The New York Times (NYT) věděla o tom, kde se bude nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí v sobotu ráno nacházet, což umožnilo americké a izraelské armádě na něj přesně zacílit své údery. Chameneí byl na schůzi s vysokými představiteli Íránu v Teheránu.

Lidé pláčou na shromáždění na náměstí v Teheránu poté, co byl při izraelském a americkém útoku zabit nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí. (1. března 2026)

NYT s odvoláním na své zdroje tvrdí, že CIA sledovala ajatolláha po dobu několika měsíců. Bílý dům a CIA se k tomu odmítly vyjádřit.

Chameneí se na mučednickou smrt nachystal. Šanci větří „muž v černém“

Poté, co se Spojené státy dozvěděly, že se Chameneí zúčastní schůze v íránské metropoli, sdílely tuto informaci s Izraelem. Podle The New York Times se následně obě země rozhodly poupravit čas svého útoku, protože se původně počítalo s noční akcí. Samotný úder byl nakonec proveden v 09:40 místního času (07:10 SEČ) pomocí střel s plochou dráhou letu typu vzduch-země.

USA a Izrael v sobotu zahájily rozsáhlé údery na cíle v Íránu, který v odvetě zaútočil na Izrael a americké cíle v regionu. Kromě Chameneího zemřela řada dalších vysokých představitelů teokratického režimu. Tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání uvedl, že po smrti Chameneího bude zřízena dočasná vládnoucí rada Íránu.

Íránský vůdce Alí Chameneí byl při úderech zabit, potvrdila státní média

Americký prezident Donald Trump vysvětloval vojenskou operaci jako snahu zabránit Íránu získat jadernou zbraň. Před vojenským zásahem vedly tento měsíc Írán a Spojené státy tři kola nepřímých rozhovorů o jaderném programu Teheránu. První kolo se konalo 6. února v Ománu a druhé minulý týden ve Švýcarsku. Třetí kolo se uskutečnilo ve čtvrtek v Ženevě. Další jednání byla plánována na pondělí ve Vídni.

