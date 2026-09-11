„Zničený“ Írán už zase chrlí rakety. To bude vždycky, šokoval obratem Trump

Americký ministr obrany – nebo války, chcete-li – Pete Hegseth v dubnu prohlásil, že íránský raketový program byl „funkčně zničen“ a že Írán postrádá prostředky k výrobě nových raket.
„Vykopáváte své zbývající odpalovací zařízení a rakety, aniž byste je mohli nahradit. Nemáte žádný obranný průmysl, nemáte možnost doplnit své útočné ani obranné kapacity,“ posmíval se Íráncům.
Množí se stávky a protesty taxikářů i kamioňáků, stejně jako fronty na pumpách a cedule „benzin už není“. Prozíravější Íránci si přijeli udělat zásoby ještě před oznámeným zvýšením cen, což napjatou situaci dál zhoršilo.