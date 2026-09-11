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„Zničený“ Írán už zase chrlí rakety. To bude vždycky, šokoval obratem Trump

Kateřina Havlická
  20:00

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Muž v íránském Teheránu projíždí kolem protiamerického transparentu. (9. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Ačkoliv se americký prezident Donald Trump s Izraelem v zádech chlubil, že zničil íránský raketový program, Íránci znovu vyrábějí balistické rakety. S odkazem na představitele Spojených států a zemí Blízkého východu o tom informuje list The Wall Street Journal. A to v době, kdy Íránci čelí čím dál větší chudobě a kdy jim vláda zvedá ceny benzinu. Ten je teď navíc nedostatkové zboží.

Americký ministr obrany – nebo války, chcete-li – Pete Hegseth v dubnu prohlásil, že íránský raketový program byl „funkčně zničen“ a že Írán postrádá prostředky k výrobě nových raket.

„Vykopáváte své zbývající odpalovací zařízení a rakety, aniž byste je mohli nahradit. Nemáte žádný obranný průmysl, nemáte možnost doplnit své útočné ani obranné kapacity,“ posmíval se Íráncům.

Množí se stávky a protesty taxikářů i kamioňáků, stejně jako fronty na pumpách a cedule „benzin už není“. Prozíravější Íránci si přijeli udělat zásoby ještě před oznámeným zvýšením cen, což napjatou situaci dál zhoršilo.

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