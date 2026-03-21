Íránská raketa zasáhla v Izraeli město s jaderným výzkumným centrem

Íránská státní televize uvedla, že údery na Dimonu jsou reakcí na ranní útok nepřítele na zařízení na obohacování uranu v íránském Natanzu.
Mezi zraněnými při útoku je i 12letý chlapec, jehož stav je po zasažení šrapnelem vážný. Jedna žena třicátnice utrpěla mírná zranění od střepů skla a 31 lidí bylo lehce zraněno od střepin nebo při pádu, když utíkali do úkrytu. Dalších 14 osob bylo ošetřeno kvůli akutní úzkosti, píše ToI, podle něhož byli všichni převezeni do nemocnice v Beeršebě.
Izraelská armáda podle ToI vyšetřuje, proč byl pokus o sestřelení balistické střely neúspěšný. „Incident bude vyšetřen,“ uvedla armáda.
|
Server listu The Jerusalem Post uvedl, že v Dimoně se v důsledku úderu raketou zřítila jedna budova. V oblasti pouštního města se nachází izraelský jaderný reaktor, který je považován za extrémně dobře chráněný, poznamenala agentura DPA.
Írán dopoledne hlásil útok Spojených států a Izraele na jaderné zařízení v Natanzu. Izrael však později odmítl, že by byl do úderu zapojen. Íránská státní televize uvedla, že dnešní odpálení rakety na Dimonu bylo reakci na útok na Natanz.
Íránská organizace pro atomovou energii uvedla, že v zóně jaderného zařízení v Natanzu nebyly hlášeny žádné úniky radioaktivních materiálů.
Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) dnes uvedla, že ví o zprávách o zásahu města Dimona střelou, ale nemá žádné indicie o tom, že by bylo poškozeno jaderné výzkumné centrum. Regionální úřady podle ní po incidentu nehlásily žádné abnormální úrovně radiace.
|
Íránské tiskové agentury dnes napsaly, že americko-izraelské letecké údery zasáhly také terminál pro osobní dopravu v jihoíránském přístavu Búšehr a prázdnou osobní loď na ostrově Charg.
Írán také uvedl, že vyslal drony na americké základny ve Spojených arabských emirátech a Kuvajtu, využívané k útokům na íránské ostrovy v Perském zálivu.
Ministři zahraničí skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7 dnes ve společném prohlášení označili útoky Íránu za neoprávněné. „Co nejostřeji odsuzujeme bezohledné útoky režimu proti civilistům a civilní infrastruktuře, včetně energetické infrastruktury,“ uvedli ministři zahraničí Kanady, Francie, Německa, Itálie, Japonska, Spojeného království a Spojených států. Vyjádřili také připravenost přijmout nezbytná opatření na podporu globálních dodávek energie.