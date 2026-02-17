Írán nezničíte, varoval Chameneí. V Hormuzském průlivu cvičí revoluční gardy

Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi se nepodaří svrhnout islámskou republiku, prohlásil v úterý íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí. Íránské revoluční gardy mezitím zahájily v Hormuzském průlivu avizované vojenské cvičení za použití ostré munice. Děje tak souběžně s tím, že v Ženevě začalo druhé kolo nepřímých rozhovorů mezi Spojenými státy a Íránem o jeho jaderném programu.

„V jednom ze svých nedávných projevů americký prezident řekl, že se Americe za sedmačtyřicet let nepodařilo islámskou republiku zničit. A já vám říkám: ani vám se to nepodaří,“ prohlásil Chameneí v projevu, který zveřejnila íránská státní média. Trump minulý týden řekl, že změna režimu v Íránu „je to nejlepší, co by se mohlo stát“.

Íránské revoluční gardy pořádají vojenské cvičení v Hormuzském průlivu. (16. února 2026)
Nejvyšší duchovní vůdce Íránu Alí Chameneí. (17. února 2026)
Íránské revoluční gardy pořádají vojenské cvičení v Hormuzském průlivu. (16. února 2026)
V Ženevě se před sídlem OSN sešli lidé na protest proti íránskému režimu. Jeho zástupci tam právě jednali s Američany o svém jaderném programu. (17. února 2026)
Trump varoval Írán před následky, pokud režim nebude ochoten se v Ženevě dohodnout a vzdát se svého jaderného programu. Opakovaně přitom hrozí vojenským zásahem v případě, že dohody nebude dosaženo.

Spojené státy mají v oblasti Blízkého východu údernou skupinu letadlové lodi USS Abraham Lincoln a posílají tam druhou v čele s letadlovou lodí USS Gerald R. Ford.

Trump opět hrozí Íránu. Pokud nepřistoupí na jadernou dohodu, přijdou následky

Chameneí ve svém projevu naznačil, že Írán je schopen americké letadlové lodě potopit. „Neustále slýcháme, že Spojené státy vyslaly k Íránu válečnou loď. Válečná loď je sice nebezpečná zbraň, ale zbraň schopná ji potopit je ještě nebezpečnější,“ varoval duchovní vůdce, který je současně vrchním velitelem ozbrojených sil, a má tak poslední slovo ve vojenských záležitostech.

Polooficiální agentura Tasním, kontrolovaná revolučními gardami, mezitím oznámila, že ostré střely odpálené v rámci vojenského cvičení z území Íránu zasáhly vytyčené cíle v Hormuzském průlivu. V pondělí ohlášené cvičení nazvané Chytrá kontrola Hormuzského průlivu má prověřit mimo jiné schopnost reagovat na možné bezpečnostní a vojenské hrozby přicházející z moře.

Lidé v Teheránu provolávali z oken i střech protirežimní hesla. Ať žije šáh, skandovali

Íránská agentura Fars v úterý informovala, že části této klíčové obchodní trasy budou na několik hodin uzavřeny kvůli opatřením pro zajištění bezpečnosti lodní dopravy.

Hormuzský průliv je nejdůležitější trasou pro vývoz ropy na světě a propojuje největší producenty ropy v Perském zálivu, jako je Saúdská Arábie, Írán, Irák a Spojené arabské emiráty, s Ománským zálivem a s Arabským mořem. Přes průliv se převáží asi 20 procent veškeré ropy obchodované na světovém trhu.

