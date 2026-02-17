„V jednom ze svých nedávných projevů americký prezident řekl, že se Americe za sedmačtyřicet let nepodařilo islámskou republiku zničit. A já vám říkám: ani vám se to nepodaří,“ prohlásil Chameneí v projevu, který zveřejnila íránská státní média. Trump minulý týden řekl, že změna režimu v Íránu „je to nejlepší, co by se mohlo stát“.
Trump varoval Írán před následky, pokud režim nebude ochoten se v Ženevě dohodnout a vzdát se svého jaderného programu. Opakovaně přitom hrozí vojenským zásahem v případě, že dohody nebude dosaženo.
Spojené státy mají v oblasti Blízkého východu údernou skupinu letadlové lodi USS Abraham Lincoln a posílají tam druhou v čele s letadlovou lodí USS Gerald R. Ford.
|
Trump opět hrozí Íránu. Pokud nepřistoupí na jadernou dohodu, přijdou následky
Chameneí ve svém projevu naznačil, že Írán je schopen americké letadlové lodě potopit. „Neustále slýcháme, že Spojené státy vyslaly k Íránu válečnou loď. Válečná loď je sice nebezpečná zbraň, ale zbraň schopná ji potopit je ještě nebezpečnější,“ varoval duchovní vůdce, který je současně vrchním velitelem ozbrojených sil, a má tak poslední slovo ve vojenských záležitostech.
Polooficiální agentura Tasním, kontrolovaná revolučními gardami, mezitím oznámila, že ostré střely odpálené v rámci vojenského cvičení z území Íránu zasáhly vytyčené cíle v Hormuzském průlivu. V pondělí ohlášené cvičení nazvané Chytrá kontrola Hormuzského průlivu má prověřit mimo jiné schopnost reagovat na možné bezpečnostní a vojenské hrozby přicházející z moře.
|
Lidé v Teheránu provolávali z oken i střech protirežimní hesla. Ať žije šáh, skandovali
Íránská agentura Fars v úterý informovala, že části této klíčové obchodní trasy budou na několik hodin uzavřeny kvůli opatřením pro zajištění bezpečnosti lodní dopravy.
Hormuzský průliv je nejdůležitější trasou pro vývoz ropy na světě a propojuje největší producenty ropy v Perském zálivu, jako je Saúdská Arábie, Írán, Irák a Spojené arabské emiráty, s Ománským zálivem a s Arabským mořem. Přes průliv se převáží asi 20 procent veškeré ropy obchodované na světovém trhu.