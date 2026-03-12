Manželka zesnulého vůdce Mansúre Chodžáste Bákerzáde byla dříve státními médii prohlášena za mrtvou. Od útoku na jejího manžela byla podle serveru The Times of Israel v kómatu. Íránské zdroje nyní tvrdí, že tyto zprávy byly nepravdivé.
Duchovním vůdcem Íránu se stal Modžtaba Chameneí, syn zabitého ajatolláha
Spekuluje se, že druhý Chameneího syn a nový nejvyšší vůdce Modžtaba byl při útoku zraněn. Podle zpráv také přišel o manželku Zahru a dospívajícího syna Mohammada Bákerího.
Ajatolláh Alí Chameneí se s Mansúr oženil v roce 1964 a měl s ní čtyři syny a dvě dcery. O osudu muslimského státu rozhodoval více než 35 let. Ve funkci pokračoval od června 1989 ve stopách svého předchůdce, charismatického revolučního vůdce Rúholláha Chomejního.
Chameneí je zraněný, přiznávají v Íránu. Píše se o zásahu nohou
Izraelské a americké síly poslední únorový den zahájily útok na Írán. Ten v odvetě útočí na Izrael a na arabské státy v regionu, jež hostí americké vojenské základny.
Izraelsko-americké údery mimo bývalého duchovního vůdce zabily mnoho vedoucích představitelů režimu a ozbrojených složek, včetně ministra obrany či vrchního velitele íránských revolučních gard.