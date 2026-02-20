Na vojenskou agresi Američanů rázně zareagujeme, pohrozil Teherán

Írán v dopise adresovaném generálnímu tajemníkovi OSN Antóniu Guterresovi zopakoval, že na případnou vojenskou agresi rázně zareaguje a že bude v takovém případě považovat základny, zařízení a prostředky „nepřátelských sil“ v regionu za legitimní cíle. Rétorika amerického prezidenta Donalda Trumpa podle dopisu signalizuje skutečné riziko vojenské agrese.
Íránské revoluční gardy pořádají vojenské cvičení v Hormuzském průlivu a na...

Íránské revoluční gardy pořádají vojenské cvičení v Hormuzském průlivu a na jihu Íránu. (16. února 2026) | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump (19. února 2026)
Jaderný komplex v Isfahánu Na satelitním snímku jsou vidět vstupy do tunelů...
Generální tajemník OSN António Guterres na 38. summitu Africké unie v Etiopii...
Generální tajemník OSN Antonio Guterres a ruský prezident Vladimir Putin si...
Trump ve čtvrtek v úvodu prvního zasedání jeho Rady míru ve Washingtonu řekl, že si dává deset dní na to, aby se rozhodl, zda lze s Íránem dosáhnout smysluplné dohody o jeho jaderném programu. Zopakoval, že Írán nesmí vlastnit jadernou zbraň, a varoval, že pokud dohoda nebude, bude zle.

Stanice CNN mezitím s odvoláním na informované zdroje uvedla, že armáda USA je připravena zaútočit na Írán už tento víkend. USA přitom k Íránu přesouvají velký počet lodí, bojových letadel i logistických letounů.

V dopise Guterresovi Teherán uvedl, že sám nezačne žádnou válku, ale že „v případě, že bude vystaven vojenské agresi, bude Írán reagovat rázně a přiměřeně“ při uplatňování svého práva na sebeobranu. „Všechny základny, zařízení a prostředky nepřátelských sil v regionu by představovaly legitimní cíle,“ uvádí se v dopise. „Spojené státy by nesly plnou a přímou odpovědnost za jakékoli nepředvídatelné a nekontrolované důsledky,“ stojí dále v textu.

Americký deník The Wall Street Journal (WSJ) ve čtvrtek napsal, že Trump zvažuje nejdřív omezený vojenský úder na Írán, aby ho donutil splnit jeho požadavky na jadernou dohodu. Počáteční útok by tak byl namířen na několik málo vojenských a vládních cílů. Nešlo by tak o rozsáhlý útok, který by mohl vyvolat velkou odvetu. Pokud bude Írán i pak odmítat ukončení obohacování uranu, přistoupil by Washington na rozsáhlejší vojenskou kampaň proti zařízením režimu, tvrdí WSJ.

Na vojenskou agresi Američanů rázně zareagujeme, pohrozil Teherán

Íránské revoluční gardy pořádají vojenské cvičení v Hormuzském průlivu a na...

Írán v dopise adresovaném generálnímu tajemníkovi OSN Antóniu Guterresovi zopakoval, že na případnou vojenskou agresi rázně zareaguje a že bude v takovém případě považovat základny, zařízení a...

Město se chce zbavit kamionů, přichází s odvážným plánem překládky na vlaky

Oprava hlavního tahu E 59 z Jihlavy na Znojmo

Vedení Znojma nedávno představilo plán na zklidnění dopravy v centru či zlepšení systému parkování. Zbývá však ještě jeden dosud neřešený zádrhel, který obyvatele dlouhodobě trápí – velký počet často...

Ve spravedlnost už nevěřím. Soud je jen divadlo, říká osm let od vraždy Kušnírová

Premium
Zlatica Kušnírová, matka zavražděné snoubenky investigativního novináře Jána...

Matka zastřelené Martiny Kušnírové osm let od vraždy novináře Jána Kuciaka a své dcery už nevěří ve spravedlnost. Roky má jeden cíl: vědět, kdo objednal vraždu novináře Kuciaka, při které vrah...

Američanům už jako spojencům nikdo nevěří, říká britský analytik Clarke

Premium
Bezpečnostní expert Michael Clarke na snímku z roku 2014.

Evropa se ocitla v nejzávažnější bezpečnostní situaci od konce studené války. Ohrožuje ji Rusko. Podle britského analytika Michaela Clarka nemusí zaútočit na NATO tradičním způsobem. Popisuje jak...

Argentinské odbory vzdorují Mileiovým reformám. Vyhlásily generální stávku

Uzavření cukrovaru ve španělském městě La Ba&#241;eza vzbudilo protesty. (6....

Argentinské odborové centrály ve čtvrtek vyhlásily generální stávku proti změně zákoníku práce, kterou prosazuje prezident Javier Milei. Protest ochromil například veřejnou dopravu v hlavním městě...

