Z jedné války do druhé. Afghánci z Íránu prchají zpět do vlasti, ženy čeká peklo

Poté, co se rozhořel konflikt v Íránu, stálo před přistěhovalci z Afghánistánu těžké rozhodnutí. Vydržet, či se vrátit domů? Desetitisíce lidí už se rozhodly pro druhou možnost. Především pro ženy je to však cesta do extrémní nesvobody. Pod vládou Tálibánu mohou na studium nebo kariéru zapomenout. Mnozí Afghánci navíc závisejí na penězích, které jim z Íránu posílají příbuzní. Válka tak znovu zatěžuje chudou zemi, jež nyní stojí na pokraji „vlastního“ konfliktu.
Afghánští občané se kvůli válce vracejí z Íránu zpět do vlasti. (2. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Neuplynul ani den od jejich návratu a kamarádky Fátima Sajjádíová a Chalída Ahmadíová naplno pocítily, jaké to je být zpět v Afghánistánu. Ahmadíové hned v prvním velkém městě u hranic Herátu odmítli prodat lístek na autobus do Kábulu. Nedoprovázel ji totiž žádný muž.

Ženy, které dosud studovaly v Íránu, se teď musejí podřídit i dalším extrémním pravidlům islamistů z Tálibánu. Nemohou samy na ulici, jejich hlas by ideálně neměl být venku slyšet, povinností je kompletní zahalení vlasů, tváře i těla. A pokud zde zůstanou, o jakékoliv akademické nebo profesní dráze si mohou nechat zdát. Jediným právem – a povinností – afghánských žen je rodit děti.

„Tady neuplatníme znalosti, které jsme se naučily,“ říká Sajjádíová, kterou stále trápí silný kašel. Uhnala si ho z nedýchatelného kouře, jenž nebe nad Teheránem zahalil poté, co Američané s Izraelci zaútočili na íránské ropné sklady v okolí. Šestadvacetiletá Afghánka doufala, že válku nějak přečká. Vedení její univerzity však už první den nechalo evakuovat koleje a školu zavřelo z obavy, že se také stane cílem útoků.

„Mysleli jsme si, že by se terčem mohli stát i civilisté. Američané nemají slitování,“ poznamenává Sajjádíová a odkazuje na americký útok na dívčí školu, při němž zemřelo přes 170 dětí. Přiznává, že právě kvůli tálibánskému režimu se jí domů nechtělo, kvůli čím dál větším zdravotním problémům však nakonec vyrazila. Bez titulu se vrátil i student podnikání Džavíd Arvatí. „Ztratili jsme tři roky,“ povzdechl si na hraničním přechodu.

I on se stal jedním z tisíců Afghánců, kteří před jednou válkou utekli do země, jež je na pokraji války druhé. Afghánistán včetně Kábulu se totiž v posledních týdnech stal cílem pákistánských leteckých úderů. Islámábád tálibánce dlouhodobě obviňuje, že poskytují útočiště členům pákistánské odnože Tálibánu, známé jako Tehríke Tálibán Pákistán (TTP). Ta chce svrhnout pákistánskou vládu a nahradit ji režimem radikálního islámu. V úterý navíc skončilo pětidenní dočasné příměří mezi oběma zeměmi. Tálibán nařčení Pákistánu odmítá.

Podle listu The New York Times teď potřebuje téměř polovina z 44milionové afghánské populace humanitární pomoc. „Kábul si prošel válkou, ale v současnosti to tam není tak zlé jako v Teheránu,“ říká nicméně Ahmadíová. Za první dva březnové týdny Írán opustilo přes 70 tisíc afghánských občanů. Přes hraniční přechod Islam Qala každý den projde zhruba 1 500 lidí a íránské úřady varovaly kolegy v Afghánistánu, že se počty mohou ještě zvýšit.

Přijde nová vlna deportací?

Obě studentky zdůrazňují, že se do Íránu vrátí hned, jakmile konflikt s USA skončí. Je však otázkou, zda pak tamní režim bude o afghánské studenty a pracovníky stát. Po loňské dvanáctidenní válce s Izraelem je začal ve velkém deportovat bez ohledu na to, zda měl dotyčný povolení k pobytu či zda v zemi žil už desítky let.

Tehdy to Íránci vysvětlovali špatnou ekonomickou situací, panika z „všudypřítomných“ izraelských agentů však v rozhodnutí také hrála velkou roli. A podle lidskoprávních organizací hrozí podobná xenofobie i nyní. Kromě Íránu začal Afghánce zhruba ve stejné době deportovat i Pákistán, do chudé země tak najednou přišly tři miliony lidí. Příval „uprchlíků“ skokově zvedl ceny bydlení a poznamenal ekonomickou situaci země i finanční situaci jednotlivců, kteří záviseli na pomoci příbuzných.

Totéž se v menším měřítku děje i dnes. Lidé, kteří se vracejí do Afghánistánu, totiž často posílali část platu domů. Jako třeba Chalíl Ahmad. Pětatřicetiletý zametač ulic v Teheránu a otec šesti dětí v přepočtu každý měsíc dával rodině kolem tří tisíc korun. Podle jeho slov to byl její jediný příjem. Poté, co mu nohu zasáhl šrapnel z úderu na nedalekou továrnu, se pohybuje o berlích a netuší, jestli ještě bude moct někdy pracovat.

Ani mnozí z těch, kteří ještě v Íránu zůstávají, kvůli válce nemohou chodit do práce. Další zase zápasí s tím, že v zemi nefunguje elektřina ani internet a oni tak musejí cestovat až k hranicím, aby „chytili“ signál a spojili se s příbuznými na druhé straně. Stejné potíže mají i lidé, kteří tradiční způsob převodu peněz zprostředkovávají. Konflikt narušuje i vzájemný obchod, přestože to úřady popírají.

„Írán zajišťoval afghánské ekonomice stabilitu a jistotu. Peněžní převody byly základem přežití afghánských domácností,“ podotýká Nassim Majidi z výzkumné společnosti Samuel Hall. „Jednalo se o neformální systém sociální ochrany v zemi, kde žádný takový systém neexistuje,“ dodává.

