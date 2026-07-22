Výbušný rozhovor šéfa íránské diplomacie. Přiznal díry v bezpečnosti i zapojení Turků

Devadesátiminutový rozhovor s provládním íránským podcasterem Džavádem Moghújím vznikal už předminulý týden, k divákům se však dostal minulou neděli. Arakčí v něm potvrdil, že Američané s Izraelci měli o poloze Chameneího a dalších členů nejvyššího vedení naprosto přesné informace, díky kterým mohli úspěšně zaútočit hned v první den války.
V rozhovoru mimo jiné připustil, že měl o smyslu vyjednávání s Američany své pochybnosti, ale považoval je za nutná. I proto, že by pak podle něj nikdo nemohl říct, že je krach diplomatické cesty vina Íránců.