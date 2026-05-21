Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Čína je silná jako nikdy dřív, může za to impulzivní Trump, míní polský novinář

Matyáš Melich
  16:17
Je NATO skutečně soudržné? A na jaké jistoty se můžeme spoléhat v době Donalda Trumpa? I těmto otázkám se věnovali novináři Simon Shuster a Slawomir Sierakowski, kteří o tématech diskutovali v kontextu evropské budoucnosti na konferenci Křehká bezpečnost Českého rozhlasu.
Polský novinář Slawomir Sierakowski. (12. září 2019)

Polský novinář Slawomir Sierakowski. (12. září 2019) | foto: Profimedia.cz

Simon Shuster (vlevo) u příležitosti vyhlášení Osobnosti roku časopisu Time v...
Polský novinář Slawomir Sierakowski. (12. září 2016)
Setkání Simona Shustera, někdejšího novináře týdeníku Time, a Dmitrije...
Šéf britské zpravodajské služby MI6 Richard Moore (30. listopadu 2021)
5 fotografií

Ukrajina se již pátým rokem brání plnohodnotné ruské invazi a na své spojence musí spoléhat více než kdy předtím. Podle Simona Shustera, amerického novináře časopisu The Atlantic, se však Spojené státy od svého východního spojence distancují.

Shuster míní, že ukrajinští diplomaté už necítí ze strany USA sympatie. Ty se podle něj začínají přiklánět spíše k ruské straně. Tuto skutečnost zdůvodňuje Trumpovými sklony k budování vztahů s autoritativnějšími vůdci. „Nikdy se nedíval na Zelenského rovnocenně,“ říká.

Polský novinář Slawomir Sierakowski aktuální situaci naopak vnímá jako naději a šanci pro Evropu se skutečně probudit. Ta je podle jeho slov v procesu zajišťování vlastní bezpečnosti. K tomu však potřebuje integraci Ukrajiny do NATO a EU.

Lotyšsko hlásí další průnik dronů. Buďte preciznější, vyzvalo Polsko Ukrajince

„Pokud se Ukrajina připojí k NATO, budou to Ukrajinci, kteří nás budou učit,“ uvedl Sierakowski. „Měli bychom chtít Ukrajinu v NATO i EU nejenom proto, že by její kapacity byly na naší straně, ale i proto, že by nešly k Rusku,“ doplnil svou myšlenku, která se na konferenci setkala s velmi pozitivním ohlasem.

K posílení Severoatlantické aliance však není podstatné pouze připojení Ukrajiny. Aliance se sama totiž podle novinářů potýká s vnitřní krizí soudržnosti. „Na půdě evropských států, v Německu, Francii, Bruselu, se projednává možnost, že by USA NATO opustily,“ upozorňuje Shuster.

Trumpovy výhrůžky by se podle něho měly brát vážně, a to na základě jeho činů spojených se současnou situací na Blízkém východě. Zároveň však poukázal na to, že někteří evropští lídři vnímají krizi mnohem pozitivněji.

USA sníží podporu, již by daly evropským členům NATO v případě napadení

Odkázal především na finského prezidenta Alexandra Stubba, který namítá, že by měla Evropa jednat s chladnou hlavou, a to zejména díky skutečnosti, že NATO získalo dva mocné spojence – Švédsko a Finsko.

Sierakowského postoj ke scénáři, že by Spojené státy skutečně opustily své spojence, je však skálopevný. „Výsledek je na nás. Pokud USA opustí NATO, pořád bude na nás, abychom byli připraveni.“

Raději nepřítel, nežli domnělý spojenec

Shoda mezi oběma novináři panovala i kolem Trumpovy impulzivity, podle které prý americký prezident řídí svou politiku.

Tu dokáže podle Shustera do jisté míry omezit výsledek podzimních „midterms“ voleb, které určí budoucí složení amerického kongresu. „Ochranné bariéry, které drží Trumpa na uzdě, budou mnohem vyšší. Jeho odpůrci budou mít více možností ho limitovat.“

Neomezená moc Donalda Trumpa. Jak prezident drží Ameriku ve válce s Íránem

Na rozhodnutích Donalda Trumpa však mezitím výrazně profitují silní hráči, míní Sierakowski. „Irán nevěděl, co se skutečně stane, když uzavře Hormuz – teď už to však ví a má velkou páku na světovou ekonomiku,“ říká s tím, že Čína je díky Trumpovi silnější než kdy předtím.

Raději bych byl Trumpův nepřítel, než jeho domnělý spojenec.

Slawomir Sierakowski

V první linii však podle jeho slov stojí Američané, již jsou prvotní obětí Trumpovy impulzivity.

Trump svou rétorikou navíc dost inklinuje k soběstačnosti Evropské unie. I v tomto kontextu by podle Shustera mohl z americké strany znít zájem u budování armády EU, které by mohla „řešit své vlastní záležitosti“.

Je Evropa více závislá na Ukrajině?

Polsko, které podle Shustera vzorově splnilo požadavky amerického prezidenta, je zároveň nehorázně trestáno. Jako jedna z prvních evropských armád vynaložila pět procent HDP na obranu, přesto USA chtějí omezit přítomnost svých vojsk v zemi.

„Činy Trumpa si protiřečí. Jakou zprávu tím posílá svým spojencům? Co od nás chce?“ rozhořčil se americký novinář.

Pentagon změnil plány ve střední Evropě. Do Polska vojáky nevyšle

V této souvislosti padla myšlenka, že je více než jindy důležitější obracet se k síle Ukrajiny. Podle Shustera je však stále nepravděpodobné, že by se přidala k NATO nebo EU.

„Přesto by bylo cenné žádat Ukrajinu o pomoc a o technologie. Jejich továrny nepracují na maximum pro své potřeby. Nechávají si rezervy k exportu,“ vylíčil své zkušenosti z návštěv východní Evropy.

Rusko udělalo z Ukrajiny zbrojní velmoc. Její drony jdou v cizině na dračku

Zároveň však v Evropě existuje řada států, které by si silnou pozici Ukrajiny nepřály. Jedním z těchto států je podle Shustera právě i Polsko, které by mohlo blokovat snahy Ukrajiny o potenciální připojení k EU.

Ruské tajné služby oslabily, říká exšéf MI6

Součástí konference byl i krátký video výstup Richarda Moorea, britského diplomata a bývalého šéfa MI6, zahraniční zpravodajské služby Spojeného království.

Ten zdůrazňoval zejména podstatu kolektivního boje proti Rusku. „Klíčový boj naší doby se odehrává na Ukrajině. Musíme udělat všechno pro to, aby Vladimir Putin neuspěl,“ prohlásil s tím, že v případě opačného scénáře by apetit ruského prezidenta pouze rostl.

Několik vět pronesl i k výbuchu muničního skladu ve Vrběticích, po kterém MI6 významně spolupracovala se svými českými kolegy, a to na zpravodajské i policejní úrovni.

Následné vyhoštění ruských diplomatů podle něj mělo velký úspěch. Chválil především komplikace, které tato událost způsobila ruským zpravodajským službám. „Dnešní najímání drobných kriminálníků online je pouhým projevem ruské slabosti,“ okomentoval.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Topolánek: S nemocí jsem ztratil zábrany

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Jak dal van der Poel za pravdu Štybarovi. Vyjížďku s MAFRA ozdobily cyklistické legendy

Cyklistická vyjížďka Social Ride MAFRA 2026

Jeden den vedl peloton Zdeněk Štybar, druhý den se o tempo staral Ján Svorada. První ročník cyklistické vyjížďky Social Ride MAFRA 2026 měl vzácné průvodce, a to jak na silnicích mezi Prahou a...

21. května 2026  16:30

„I přes bohaté nabídky jsem odmítl.“ Turek nebude kandidovat v podzimních volbách

Jednání vlády. Na snímku Filip Turek. (18. května 2026)

Poté, co na začátku roku definitivně zhasly naděje Filipa Turka na ministerský post, začalo se mezi Motoristy mluvit o tom, že by mohl vést kandidátku strany do podzimních komunálních voleb v Praze....

21. května 2026  16:24

Kinžaly, ponorky... Rusové na závěr cvičení předvedli strategické jaderné zbraně

Ruské válečné lodě a jaderná ponorka se účastní cvičení jaderných sil na...

Rusko do cvičení jaderných sil nasadilo strategické jaderné zbraně, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Do manévrů, které ve čtvrtek končí, se zapojilo také spojenecké Bělorusko, kde Moskva umístila...

21. května 2026  11:55,  aktualizováno  16:18

Čína je silná jako nikdy dřív, může za to impulzivní Trump, míní polský novinář

Polský novinář Slawomir Sierakowski. (12. září 2019)

Je NATO skutečně soudržné? A na jaké jistoty se můžeme spoléhat v době Donalda Trumpa? I těmto otázkám se věnovali novináři Simon Shuster a Slawomir Sierakowski, kteří o tématech diskutovali v...

21. května 2026  16:17

Firmy reagují na válku. Už je připravila o půl bilionu korun, vyčíslila analýza

Loď v Hormuzském průlivu

Narušené dodavatelské řetězce, drahá ropa i komplikovaná přeprava přes Hormuzský průliv. S těmito problémy se v posledních týdnech potýkají firmy po celém světě. Analýza agentury Reuters ukázala, že...

21. května 2026  16:15

Tříletý chlapec bloudil u nádraží, trucoval kvůli hračce. Zachránila ho všímavá žena

Oceněná Jana Šopovcová získala ocenění v rámci projektu Ztracená pomněnka. (21....

Učitelka Jana Šopovcová si v podchodu pod rokycanským nádražím letos v dubnu všimla tříletého klučiny, který tam byl sám. Bylo jí to divné. Když se po něm nikdo nesháněl, zavolala raději policistům....

21. května 2026  16:06

Před školou v Pardubicích pobodal mladík dívku, šlo jí o život. Kvůli rozchodu, říká se

V Pardubicích evakuovali školu i její okolí, kvůli závažnému fyzickému napadení...

Pardubičtí policisté zasahují kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové škole chemické v Poděbradské ulici. Okolí školy uzavřeli a budovu evakuovali. Podle zdroje iDNES.cz zdejší...

21. května 2026  14:52,  aktualizováno  16:04

RECENZE: Temné fantasy Alchemised nechybí ambice, ale naráží na své limity

Premium
Obálka románu Alchemised

Zapomeňte na hype a s ním spojená přehnaná očekávání. To je první rada, kterou je dobré si vzít k srdci, než se začtete do temné fantasy Alchemised z pera amerického nebinárního autorstva SenLinYu....

21. května 2026

Summit NATO 2026: Kdy se koná a o čem budou světoví lídři jednat

Summit NATO ve Washingtonu (10. července 2024)

Lídři členských států NATO se letos sejdou v turecké Ankaře. Summit, který se uskuteční v době pokračující války na Ukrajině, se zaměří především na obranu, bezpečnost Evropy i budoucnost samotné...

21. května 2026  15:51

Školačka vylákala muže do lesa, pak ho zbili její kamarádi. Policie stíhá mladistvého

Školáci v lese na Blanensku zmlátili muže

V případu loňského napadení muže v lese u Adamova na Blanensku stíhá policie jednoho mladistvého pro podezření z výtržnictví. U dalších pěti nezletilých, kteří nedosáhli věku trestní odpovědnosti,...

21. května 2026  15:31

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Beneš má stále rudé ruce. Nulová škoda, tvrdí aktivisté. Drsný vzkaz exprezidenta Zemana

Moravští aktivisté obarvili na rudo ruce sochy druhého československého...

Policie už zná dvojici mužů, kteří ve středu v Brně polili rudou barvou sochu prezidenta Edvarda Beneše před Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. K činu se přiznali. Případ policisté řeší jako...

21. května 2026  11:37,  aktualizováno  15:24

Šéf vojenské nemocnice Masopust skončí, obranu požádal o přeložení

Václav Masopust

Ředitel Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) Václav Masopust skončí po dvou letech ve funkci. Čtvrteční informace portálu Novinky.cz později potvrdila sama nemocnice. Ministerstvo obrany požádal o...

21. května 2026  10:29,  aktualizováno  15:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.