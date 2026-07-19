V Iráku přišel o život americký voják, v Jordánsku se našlo tělo

Voják v Iráku zemřel na severu země během řízené likvidace nevybuchlé munice ze sestřeleného íránského dronu. Další příslušník amerických ozbrojených sil byl lehce zraněn.
Jména vojáků CENTCOM nezveřejnil.
Američtí vojáci v Jordánsku v pátek přišli o život, když se americká armáda a její spojenci bránili proti íránským útokům balistickými raketami a drony.
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Boje, které rozpoutaly USA a Izrael na konci února společnými údery na Írán, pokračují s různou intenzitou pátým měsícem, ačkoli v dubnu bylo vyhlášeno příměří a v červnu podepsaly USA a Írán memorandum o porozumění.
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Naplňování jeho závazků však v sobotu Írán pozastavil, protože podle něj Spojené státy porušily všechny své sliby z dohody. Nejnovější eskalace trvá od 7. července.