Rozzuření Iráčané se dobývají na ambasádu USA v Bagdádu, je slyšet střelba

Protest je reakcí na nedělní americký nálet na pozice šíitských milicí podporovaných Íránem. Podle USA šlo o odvetu za páteční raketový útok na iráckou základnu u Kirkúku, kde působí také Američané.

Při tomto útoku přišel o život americký civilista, při odvetném náletu 25 šíitských milicionářů. Na protest k velvyslanectví přišli lidé, kteří se předtím zúčastnili pohřbu obětí nedělního náletu. Dorazily stovky lidí.

Agentura AP informovala, že demonstranti na budovu velvyslanectví zaútočili kamením a lahvemi s vodou, postavili venku stany a porozbíjeli bezpečnostní kamery. Spojené státy proto evakuovaly velvyslance a další personál ambasády. Zůstala tam jen ochranka.

„Pryč s USA“, „Smrt Americe“, „Smrt Izraeli“

Reportéři AP před ambasádou viděli dav, jak se snaží dobývat do komplexu s voláním „Pryč s USA“, „Smrt Americe“, „Smrt Izraeli“. „Parlament nás musí zbavit amerických vojáků, pokud ne, postaráme se o to my. Zavřete americké velvyslanectví v Bagdádu,“ stálo na transparentech.



Někteří účastníci popsali zeď i okna komplexu nápisem „Zavřeno ve jménu odboje“. Lidé začali házet na strážce a bezpečnostní kamery lahve s vodou a ochranka se podle AP stáhla za skleněné kryty u vstupů. Demonstranti také vyvěsili vlajku skupiny Katáib Hizballáh.

Agentura AFP napsala, že mezi demonstrujícími byli členové šíitských milicí zvaných Lidové mobilizační síly (PMF), které jsou součástí irácké armády, ale zároveň zaštiťují mnoho milicí včetně těch podporovaných Íránem. Patří k nim také Katáib Hizballáh.

Americké odvetné útoky kritizovali také iráčtí politici, podle nichž USA narušily suverenitu Iráku. Údery mířily na pozice skupiny Katáib Hizballáh, za níž stojí Írán. Americký ministr zahraniční Mike Pompeo však nálety obhajoval, když řekl, že USA nebudou Íránu trpět v Iráku akce, při nichž budou ohroženy životy Američanů.

Dosluhující irácký premiér Ádil Abdal Mahdí na pondělním setkání se členy vlády řekl, že se pokoušel USA přimět k tomu, aby akci odvolaly, ale američtí představitelé na ní prý trvali. Americká armáda nálet popsala jako „přesně mířené údery“ na pět pozic skupiny Katáib Hizballáh, tedy Brigády Hizballáhu, které působí v Iráku a Sýrii.

Agentura Reuters soudí, že útoky mohou Irák zavléct do zástupného konfliktu mezi USA a Íránem v době, kdy se potýká s vážnými domácími problémy a vlnou protivládních a sociálních protestů.