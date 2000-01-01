náhledy
Silná písečná bouře v pondělí zbarvila nebe v Iráku do oranžova. Kromě působivých výjevů však vedla i k problémům v dopravě a zdravotním potížím místních obyvatel. Ti od úřadů dostali doporučení, aby nevycházeli a nesedali za volant.
Autor: Profimedia.cz
Písečná bouře zasáhla hned několik iráckých provincií včetně hlavního města Iráku Bagdádu a posvátného města Nadžafu, odkud pocházejí tyto snímky. Ačkoliv jsou Iráčané na písečné bouře zvyklí, ta pondělní byla příliš silná i na mnohé z nich.
Autor: Profimedia.cz
Jemný písečný prach způsobuje dýchací obtíže a ohrožuje především astmatiky či pacienty s obstrukční plicní chorobou. Irácké ministerstvo zdravotnictví informovalo, že v péči lékařů skončilo 226 lidí.
Autor: Profimedia.cz
Irák kvůli situaci vyhlásil pohotovost záchranných složek. Vycházet neměli ani lidé se srdečními potížemi nebo senioři. A pokud už přece jen museli ven, tvář si měli zahalit rouškou.
Autor: Profimedia.cz
Bouře začala v západoiráckém guvernorátu Anbár a postupně se přesouvala na východ. Bagdád i Nadžaf dostaly „plnou palbu“.
Autor: Profimedia.cz
Nejen kvalita vzduchu, ale i viditelnost se snížila na minimum, úřady proto také lidem doporučily, aby pokud možno necestovali.
Autor: Profimedia.cz
Meterologové přitom už předem varovali, že se tento přírodní úkaz blíží a že se viditelnost může radikálně zhoršit velmi rychle a zdánlivě nečekaně.
Autor: Profimedia.cz
Tato fotografie z Bagdádu ukazuje méně fotogenickou podobu písečné bouře – ne vždy je to totiž „vesmírně“ krásná oranžová, ale „nudná“ a ošklivá hnědá, co zahalí nebe.
Autor: Profimedia.cz
I v samotném Nadžafu se ostatně odstíny oblohy pohybovaly od světle oranžové až po temně rudou.
Autor: Profimedia.cz
V posledních letech odborníci na životní prostředí a regionální úřady zaznamenali, že klimatické změny a přetrvávající nedostatek vody vedly ke zvýšení jak četnosti, tak intenzity těchto bouří, píše portál Kurdistan24.
Autor: Profimedia.cz
Problém není jen písek, ale i silný vítr. Ten na některých místech dosahoval rychlosti až 90 kilometrů za hodinu.
Autor: Profimedia.cz