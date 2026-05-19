|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Příliš i na Iráčany. Písečná bouře zahalila vše do oranžova, jde o zdraví
Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“
Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...
Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář
Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...
V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných
V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...
Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal
Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...
Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu
Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...
Celníci na letišti vyhmátli dvojici pašeráků. Měli ve spodním prádle opičky
Policie na kolumbijském letišti zatkla mladý pár, který se snažil ze země propašovat tři opičí mláďata. Přes bezpečnostní kontrolu se je pokusili pronést schovaná na vlastním těle ve spodním prádle.
Zemřela autorka knih pro děti Veronika Valentová. Bylo jí 52 let
Ve věku 52 let v úterý náhle zemřela spisovatelka Veronika Valentová, která své knihy od začátku věnovala především dětem, případně jejich rodičům. Napsala mimo jiné knihy Karlík Nezbedník - Knížka...
Senior jel po dálnici v protisměru. Policistům pak slíbil, že s řízením končí
Nebezpečnou situaci řešili v úterý odpoledne policisté na Prostějovsku, kde se na dálnici D46 objevilo auto v protisměru. Naštěstí ho záhy odchytila posádka služebního vozu, která právě místem...
Znovu po 26 letech. Putin se v Číně sešel s mužem, kterého potkal jako malého
Ruský prezident Vladimir Putin se ve středu během své návštěvy Pekingu setkal s čínským inženýrem jménem Pcheng Pchaj, kterého poprvé potkal jako dvanáctiletého chlapce před šestadvaceti lety. Jejich...
Rádio Impuls poslouchají téměř dva miliony posluchačů týdně
Rádio Impuls zůstává na špici českého rozhlasového trhu s téměř dvěma miliony posluchačů týdně. Nejnovější výsledky průzkumu Radioprojekt za poslední loňské čtvrtletí a první kvartál letošního roku,...
„Nejsem tajný místopředseda.“ Fiala utnul fámy a vysvětlil snímek s Posseltem
Krátce před sjezdem landsmanšaftu v Brně se na sociálních sítích začala šířit desítky let stará černobílá fotografie expremiéra Petra Fialy, na níž je s předákem sudetských Němců Berndem...
Ředitel DPP vypovídal v Dozimetru. Nepodepisovat, žádal ho Hlubuček ve zprávě
Ve středu u Obvodního soudu pro Prahu 9 pokračovalo líčení v kauze Dozimetr, svědčil současný šéf Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Ladislav Urbánek. U soudu přečetli SMS, kde obžalovaný...
Trumpův kritik Massie prohrál nejdražší primárky. Prezident má stranu pod palcem
Americký prezident Donald Trump v republikánských primárkách před podzimními volbami do Kongresu zaznamenal další úspěch ve své kampani za potrestání republikánů, kteří se mu postavili. Ve středu to...
To tu ještě nebylo. Rysí kotě zachráněné bez kontaktu s lidmi se vrátí do přírody
Osiřelé mládě rysa ostrovida se po náročné rehabilitaci vrátí do volné přírody v chráněné krajinné oblasti Brdy. Jde o historicky první případ v České republice, kdy se podařilo zachránit rysí kotě...
Berlínská nemocnice přijala Američana nakaženého ebolou, doprovázel ho konvoj
Berlínská nemocnice Charité přijala ve středu do péče Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Zvláštní letadlo přistálo na mezinárodním letišti u německé metropole krátce po půlnoci. Na izolační...
Prodej rodinného domu 93 m2 Havlovice
Havlovice, okres Trutnov
2 990 000 Kč
USA sníží podporu, již by daly evropským členům NATO v případě napadení
Spojené státy podle agentury Reuters zmenší objem vojenských sil, které by daly k dispozici na pomoc evropským členům NATO v případě velké krize, jakou by byl například útok na některý z těchto...
Kvůli plotu na Letné neprošli lidé do sadů. Zasáhl starosta
Letenskou pláň obehnal plot, který lidem nakrátko znemožnil průchod z ulice Milady Horákové do Letenských sadů. Na místě se totiž chystá sportovní festival Sparta Fest. Lidé byli překvapeni. Podle...