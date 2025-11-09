Babylon v ohrožení. Klimatické změny devastují starověké památky v Iráku

Autor: ,
  18:28
Iráčtí představitelé varují před erozí a klimatickými změnami, které ohrožují tisíce let stará města na severu Iráku, kolébky jedné z nejstarších civilizací světa. Drsné, suché počasí zvyšuje salinitu půdy a ničí tak historické památky v ruinách měst, jako je Ur, rodiště biblického patriarchy Abraháma, nebo Babylon, kdysi skvostná metropole řady starověkých říší.
Pohled na starověké město Babylon v Iráku, které je zapsáno na seznamu...

Pohled na starověké město Babylon v Iráku, které je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. (22. října 2025) | foto: Ahmed SaadReuters

Dělníci opravují starověké město Babylon v Iráku, které je zapsáno na seznamu...
Montaser Hasnáví, ředitel z iráckého ministerstva kultury drží starověkou cihlu...
Dělníci opravují starověké město Babylon v Iráku, které je zapsáno na seznamu...
Pohled na starověké město Babylon v Iráku, které je zapsáno na seznamu...
38 fotografií

Ve městě Ur písečné duny urychlují erozi severní části majestátního stupňovitého chrámu zikkuratu, který byl před více než 4000 lety zasvěcen měsíčnímu bohu Nannovi.

„Spojení větru a písečných dun způsobuje erozi severní části stavby,“ řekl Abdulláh Nasralláh, archeolog z oddělení starověku v irácké provincii Dhíkár, kde se město Ur nachází.

OBRAZEM: Tyto památky UNESCO pravděpodobně brzy podlehnou klimatické změně

Svatyně, zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO, patří k nejlépe zachovaným příkladům starověké mezopotámské architektury. Nabízí pohled do náboženských praktik a posvátných rituálů sumerské říše, kde vzkvétala jedna z nejstarších civilizací světa.

„Zatímco třetí vrstva zikkuratu už dříve utrpěla poškození kvůli počasí a klimatickým změnám, eroze nyní začala zasahovat i druhou vrstvu,“ uvedl Nasralláh.

Nedaleko odtud solné usazeniny poškozují hliněné cihly královského pohřebiště v Uru, které objevil britský archeolog sir Leonard Woolley ve 20. letech minulého století. Dnes této památce hrozí zřícení.

Tuvalu mizí v oceánu, záchranu a přežití hledá v digitální kopii ostrovů

„Tyto solné usazeniny vznikly v důsledku globálního oteplování a klimatických změn, které vedly k poškození důležitých částí pohřebiště. Nakonec usazeniny způsobí, že se hliněné cihly, z nichž je toto pohřebiště postaveno, zcela zřítí,“ uvedl Kázem Hassún, inspektor oddělení památek v provincii Dhíkár.

Irák se potýká s rostoucími teplotami a velkým suchem, které zvyšují salinitu půdy na jihu země. Je to v oblasti, kde se mohutné řeky Tigris a Eufrat spojují, když vtékají do Perského zálivu.

Vysoká salinita ohrožuje materiály staveb

Výše po proudu Eufratu jsou také ohroženy archeologické lokality starověkého Babylonu. Ty naléhavě potřebují pozornost a restaurování, avšak nedostatek finančních prostředků zůstává hlavní překážkou, uvedl Montaser Hasnáví, ředitel z iráckého ministerstva kultury.

Země už přitom zažila desetiletí válek, které její historické památky vážně ohrozily, od války s Íránem v 80. letech přes válku v Zálivu na počátku 90. let až po invazi vedenou Spojenými státy v roce 2003, následné povstalecké násilí a vzestup i pád teroristické organizace Islámský stát.

Ze starobylého Nimrúdu nezbylo nic. Islámský stát ho srovnal se zemí

Nejnovější výzvou je však klimatická změna, která mění celý ekosystém země. Neohrožuje pouze její zemědělskou budoucnost, ale i historické dědictví.

Vysoká salinita v Babylonu ohrožuje jílovité materiály starověkých staveb, na jejichž povrchu jsou dosud patrné propracované sumerské reliéfy. Tyto materiály pocházely přímo z půdy, která měla tehdy nižší obsah soli.

Španělské Stonehenge zpřístupnily klimatické změny. Je vítanou atrakcí

To je činilo odolnějšími vůči vnějším vlivům, ale nesprávné restaurátorské postupy z minulých desetiletí způsobily, že jsou nyní naopak zranitelnější, vysvětlil Hasnáví.

Kvůli rostoucí salinitě je nutné opravit dřívější nedostatky a restaurovat památky co nejdříve. „Problém se salinitou se zvyšuje jak na povrchu hladiny, tak i ve spodních vodách. To povede ke zničení mnoha starověkých měst ukrytých pod zemí,“ dodal Hasnáví.

Vstoupit do diskuse

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Ve Starém Kolíně hořel statek s ubytovnou. Jeden člověk požár nepřežil

Ilustrační snímek

Ve Starém Kolíně na Kolínsku hořel v noci na neděli statek s ubytovnou. Hasiči evakuovali více než deset lidí, uvnitř našli člověka bez známek života. Příčinu požáru i úmrtí vyšetřovatelé zjišťují,...

9. listopadu 2025  19:03

OBRAZEM: Rokenrolová síň slávy přijala White Stripes, Soundgarden i OutKast

Slavnostní ceremoniál uvedení do Rokenrolové síně slávy 2025, který se odehrál...

Slavnostní ceremoniál letošního uvedení do Rokenrolové síně slávy, který se konal v sobotu večer v losangeleském divadle Peacock Theater, byl podle místních médií dvojitou oslavou. Nejenže ocenil...

9. listopadu 2025  18:48

Babylon v ohrožení. Klimatické změny devastují starověké památky v Iráku

Pohled na starověké město Babylon v Iráku, které je zapsáno na seznamu...

Iráčtí představitelé varují před erozí a klimatickými změnami, které ohrožují tisíce let stará města na severu Iráku, kolébky jedné z nejstarších civilizací světa. Drsné, suché počasí zvyšuje...

9. listopadu 2025  18:28

Dálnici D5 těsně před Prahou uzavřela nehoda pěti osobních aut. Tvořily se kolony

Více než pětikilometrová kolona aut se táhla od dálničního mostu u Rokycan až...

Dálnici D5 na druhém kilometru před Prahou uzavřela v neděli v podvečer nehoda pěti osobních aut. Obešla se bez zranění. Dálnice byla ve směru na Prahu zhruba hodinu neprůjezdná, poté se podařilo...

9. listopadu 2025  17:49,  aktualizováno  18:20

Olšovský se rozloučil s plzeňský divadlem, s herci podél Mže vysázel Muzikálovou alej

Členové souboru muzikálu divadla J. K. Tyla společně se současným šéfem Jozefem...

Plzeň má od soboty Muzikálovou alej. Zhruba dvě desítky různých druhů ovocných stromů si zasadili členové muzikálového souboru plzeňského divadla J. K. Tyla. Alej vede od pláže u řeky Mže v...

9. listopadu 2025  18:15

Obrázek kočky oživl. Děti se v Brně učí o filmu, někteří učitelé protestují

Optická hračka thaumatrop, který si žáci vytvořili v hodině výtvarné a filmové...

Reportáž z filmové výuky, která se zatím učí jen na zlomku škol. Za dva roky už bude povinná. Část učitelů ale proti novince demonstrovala, že je nepřipravená. Díky čemu vznikl film? Na otázku,...

9. listopadu 2025  17:34

Řidič ujel policistům s kradenou dodávkou za hranice, pomohli kolegové v Polsku

Transportersraz 2024

Polská policie pomohla kolegům z Česka při dopadení dvojice mužů, kteří ujížděli ukradenou dodávkou Volkswagen Transporter. S odvoláním na policii v polském Slezském vojvodství o tom informují polská...

9. listopadu 2025  16:54

Akční Putin je iluze. Kreml předtáčí schůze měsíce dopředu, analýza odhalila přešlapy

Ruský prezident Vladimir Putin (4. listopadu 2025)

Kreml předtáčí vystoupení a setkání Vladimira Putina a vydává je za aktuální události, odhalil investigativní projekt Sistema. Videa, v angličtině označovaná jako „preserves“, mají maskovat...

9. listopadu 2025  16:32

Poškozený ruský vrtulník dosedl a opět vzlétl. Záběry havárie se šíří internetem

Ruští zbrojařští šéfové zahynuli při havárii vrtulníku

Ruský vrtulník Ka-226 se v pátek zřítil v Dagestánu. Na palubě byli zaměstnanci Kizljarského elektromechanického závodu (KEMZ). Pět lidí zemřelo, včetně zástupce generálního ředitele závodu pro...

9. listopadu 2025  16:03

Filipíny kvůli supertajfunu spěšně evakuují, může ohrozit 30 milionů obyvatel

Úřady nařídily evakuaci obyvatel východním Filipín, na které míří tajfun...

Tajfun Fung-wong, který brzy odpoledne SEČ zasáhne východní Filipíny, po cestě zesílil a změnil se v supertajfun. Úřady zhruba 116milionové země už informovaly o první oběti a evakuaci téměř 1,2...

9. listopadu 2025  10:06,  aktualizováno  15:55

Jehovisté mohou fungovat dál. Při kontrole jim pomohly i tisíce dopisů ministerstvu

Při mimořádném sjezdu v pražské O2 areně se několik desítek svědků Jehovových...

V únoru hrozil Náboženské společnosti Svědků Jehovových zánik. Ministerstvo kultury mělo důvodné podezření, že církev porušuje zákon například tím, že svým členům neumožňuje svobodnou změnu...

9. listopadu 2025  15:30

Po sporu o značku přichází nová etapa. Prim investuje do výroby i nového designu

Česká značka PRIM představuje novou limitovanou edici PRIM ELTON TV, která...

Po pětadvaceti letech se uzavřel spor o značku českých hodinek Prim. Společnost MPM Quality z Frýdku-Místku podnikatele Petra Hanka letos v červnu koupila od skupiny Czechoslovak Group podnik Elton...

9. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.