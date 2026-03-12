Dronový útok na spojeneckou základnu v Iráku zranil šest francouzských vojáků

Podrobnosti o povaze zranění nejsou k dispozici. Francouzská armáda uvedla, že vojáci byli převezeni do nejbližší nemocnice.
Guvernér provincie Irbíl Úmíd Chúšnáv uvedl, že při útoku nebyli zraněni žádní kurdští vojáci.
Podle Chúšnáva nebere irácká vláda vážně hrozbu zmíněných proíránských milic, které v Iráku působí.
Íránské drony a rakety mířily na Emiráty, Saúdy i Bahrajn. V Iráku zasáhly americkou misi
Také prezident částečně autonomního iráckého Kurdistánu Ničirvan Barzání opakovaně kritizuje Bagdád za to, že podle něj dostatečně nechrání diplomatický personál a zástupce zahraničních koaličních sil. Podle webu The New Region rovněž varoval, že trpělivost Kurdistánu má své meze.
Spojené státy a Izrael při úderech proti Íránu zabily mimo jiné i dlouholetého nejvyššího duchovního vůdce země ajatolláha Alího Chameneího.
Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael, americké vojenské objekty v regionu, ale i civilní cíle v okolních arabských zemích.