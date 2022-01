V Bagdádu se sešly tisíce lidí. Připomínají si vraždu generála Solejmáního

Demonstranti, mezi nimiž byly podle AFP i rodiny s dětmi, nesli portréty Solejmáního a různé transparenty, mimo jiné s nápisem „Terorismus Spojených států musí skončit“. Na zem házeli americké a izraelské vlajky, po nichž šlapali.

Pod jejich nohama se objevila i fotografie amerického exprezidenta Donalda Trumpa, který útok na jednoho z nejvlivnějších mužů íránského režimu nařídil. Zdůvodnil to tím, že Solejmání plánoval útoky na americké cíle.

Demonstraci organizovaly šíitské oddíly zvané Lidové mobilizační síly (PMF), jež jsou napojeny na Írán. Na neděli večer je plánována pietní akce na bagdádském letišti, kde byl Solejmání spolu s dalšími devíti lidmi zabit.

V Teheránu se v sobotu íránský nejvyšší duchovní ajatolláh Alí Chameneí setkal s rodinou zabitého generála. Hlavní připomínku Írán plánuje na pondělí a na 7. ledna chystá íránský režim podle AFP armádní přehlídku.

Generál Solejmání velel íránským elitním jednotkám Kuds a byl považován za architekta současné íránské vojenské strategie takzvaných zástupných válek, kdy Teherán místo přímého angažmá ve vojenských konfliktech využívá spřátelených milicí k prosazování svých zájmů v blízkovýchodním regionu.

Násilná smrt jednoho z nejvlivnějších mužů íránského režimu zostřila spor USA s Íránem a vyvolala i obavy z války mezi těmito zeměmi. Írán v pomstě za smrt generála odpálil rakety proti leteckým základnám západně od Bagdádu a v severoiráckém Irbílu, kde byli rozmístěni američtí vojáci. Pentagon později přiznal tři desítky zraněných amerických vojáků.

Irácký parlament po útoku na Solejmáního hlasoval pro odchod 5 200 amerických vojáků, kteří v té době v Iráku sloužili. Minulý měsíc USA oficiálně ukončily bojovou misi aliance, kterou vedly a jejímž cílem byl od roku 2014 boj proti teroristické organizaci Islámský stát (IS).

Mise nyní pokračuje jako výcviková a poradní a v Iráku zůstává asi 2 500 amerických vojáků a tisíc příslušníků sil z jiných zemí koalice. IS byl v Iráku poražen v roce 2017, v sousední Sýrii to bylo o dva roky později. V obou zemích ale má IS stále menší buňky, jež organizují teroristické útoky.