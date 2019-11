Kurdové v Iráku bojkotují turecké zboží. Bojují tak proti Erdoganově invazi

Iráčtí Kurdové ze solidarity se svými syrskými soukmenovci bojkotují veškeré zboží z Turecka. To je přitom největším dovozcem do Iráku. Jenže jeho armáda v říjnu zahájila invazi do severní Sýrie a se svými spojenci už zabila desítky Kurdů, ale i Arabů. Kurdové z Iráku jim nemohou přijít na pomoc, nesouhlas proto vyjadřují alespoň bojkotem.