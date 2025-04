Dcerám zabavila iPady, aby se učily. Žena skončila na sedm hodin v policejní cele

„Když o tom teď mluvím, je to pro mě docela traumatizující,“ vypráví Vanessa Brownová o svém zadržení z konce března pro televizní stanici LBC. „V žádném okamžiku si policisté neřekli: ‚Aha, tohle je možná trochu přehnaná reakce kvůli dvěma iPadům,“ vzpomíná.

Po nahlášení možné krádeže čtyřicetiletým mužem v anglickém hrabství Surrey místní policejní hlídka zamířila na adresu její osmdesátileté matky. Tam zastihla i samotnou Vanessu.

„Policisté byli naprosto neprofesionální. I s mojí osmdesátiletou matkou mluvili jako se zločincem,“ vypráví učitelka.

Policie svůj postup obhajuje. „Sledovací zařízení na iPadech ukázalo, že se na této adrese nacházejí. Policisté ženu vyzvali, aby věci vrátila, ta ale nespolupracovala, a proto byla zadržena pro podezření z krádeže,“ popsala místní policejní mluvčí Aimee Rammová.

Poté dům policisté prohledali a iPady našli. Vanessu Brownovou převezli na stanici, kde jí nasnímali a odebrali otisky prstů. Na několik hodin jí pak zavřeli do cely.

Propustili jí až asi o sedm hodin později. „Žena byla propuštěna na podmíněnou kauci, zatímco probíhalo další vyšetřování. Podmínkou propuštění bylo mimo jiné to, že po dobu, kdy policisté provádějí vyšetřování, nesmí mluvit se svými dcerami, které byly s vyšetřováním spojeny,“ objasnila policejní mluvčí. Se svými dcerami se tak Brownová nemohla setkat ani na Den matek.

„Po těchto šetřeních jsme zjistili, že iPady patřily ženiným dětem a že měla právo zabavit věci svým vlastním dětem,“ uzavřela. Jak vysvětluje učitelka, dcerám elektronická zařízení zabavila se záměrem, aby se lépe soustředily na školní úkoly.

„Poslali auto s policisty do školy mých dětí, poslali další policejní auto nebo dvě, aby zatkli mě... Vím, že lidé podávají oznámení o krádežích, o přepadeních a velmi násilných trestných činech v naší čtvrti a okolí – a nedostávají odpověď celé dny,“ popsala šokovaně Brownová.

„Nemůžu přijít na kloub tomu, proč bylo mé zadržení provedeno tak rychle, snad za méně než hodinu. Všichni ti policisté se přitom zabývali naprosto falešným oznámením,“ posteskla si.

Omluvte se jí, vyzývá bývalý komisař

Bývalý policejní a kriminální komisař Anthony Stansfield policii za její postup v případu Brownové odsoudil a navrhl, aby se ženě omluvila.

„Zdá se mi, že na vině je nekompetentnost a jistá míra přehnané horlivosti jednotlivců v řadách policie, kterou měl místní inspektor rychle zastavit,“ poznamenal.

„Bylo zcela zbytečné zavřít renomovaného učitele dějepisu na sedm hodin do cely. Je sotva pravděpodobné, že by utekla do zahraničí. Já bych doufal, že vrchní konstábl půjde a osobně se té ubohé paní omluví,“ dodal.