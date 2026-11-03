Investují do katastrof. Boháči mají z klimatické krize prospěch, varuje charita

Investice do prevence živelných katastrof, výstavba protipovodňových zábran, poskytování pojištění a půjček. Podle charitativní organizace Oxfam nejbohatší lidé na planetě našli novou zlatou žílu. Trh s katastrofami.
„Velmi bohatí lidé mají z klimatické krize prospěch. Setrvale investují do odvětví, která znečišťují planetu. A zároveň podporují rostoucí ekonomiku adaptace na klimatické změny. Systémy slibující obnovu a pomoc prodávají oteplujícímu se světu,“ popsala jedna z vedoucích pracovnic Oxfamu Jean McLeanová.
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Cena trhu adaptace na klimatické změny by měla do roku 2029 vzrůst ze sedmdesáti miliard dolarů na 92 miliard, uvádí The Guardian.
Na klimatickou krizi tak podle organizace doplácejí nejchudší národy, zatímco bohatým pohromy přináší hned dvojí zisk. Nejprve investují do prevence katastrof a poté do obnovy krajiny zasažené přírodními pohromami. Oxfam nerovnost označuje jako „katastrofickou propast.“
„Bohatí lidé se mohou proti extrémnímu počasí chránit, koupí si lepší domy a bez problémů zaplatí za dražší potraviny a vodu. Miliardáři si mohou dovolit skoupit ostrovy a postavit podzemní bunkry. Nejchudší lidé se chránit nemohou,“ líčí organizace.
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Jako příklad uvádí potravinářské firmy, kterým vládnou miliardáři. Vzrůstající ceny potravin zvýšily zisky korporací od roku 2020 o 120 miliard dolarů. Na zdražování pak doplácí drobní prodejci a zákazníci.
Nejchudší obyvatelé planety se přitom na uhlíkových emisích podílí nejméně. Zpráva uvádí, že nejbohatších osm milionů vyprodukuje víc uhlíkových emisí než 3,5 miliardy nejchudších lidí. Boháči tak přispívají k vlnám veder 125krát víc než průměrný člověk.
Za vysokou uhlíkovou stopou stojí specifický životní styl. Například soukromé tryskáče za dvě sekundy vypustí do vzduchu víc oxidu uhličitého než většina lidí za celý rok.
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V minulosti se mezi největší klimatické hříšníky řadily celebrity. Žebříčku top 10 znečišťovatelů ovzduší z roku 2022 kralovala americká zpěvačka Taylor Swift. Do poloviny roku její soukromý tryskáč vypustil o 1184krát víc emisí než průměrný člověk za rok. V žebříčku se objevil i rapper Jay-Z, podnikatelka a hvězda reality show Kim Kardashianová nebo moderátorka Oprah Winfreyová.
Podle Oxfamu emise vyprodukované nejbohatšími lidmi přivodí 1,9 milionů nadbytečných úmrtí, které způsobí horko. Více než 75 procent z nich připadne na chudé země.
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„Lidé si myslí, že klimatická změna představuje kolektivní problém. Přitom je to snadné. Kontrolujme nejbohatší a omezme jejich vliv,“ vyzvala Nafkote Dabiová, která se v Oxfamu zabývá klimatickou změnou.