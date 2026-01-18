„Totální hloupost.“ Republikáni se bouří proti Trumpovým plánům na Grónsko

Republikánský prezident Donald Trump čelí tlaku ze své vlastní strany, aby v případu Grónska postupoval s rozvahou. Někteří republikáni volají po uplatnění takzvané rezoluce o válečných pravomocích, která omezuje prezidenta Spojených států v tom, aby zahájil vojenskou operaci. Demokratická strana se rovněž snaží přimět své rivaly, aby zaujali odmítavé stanovisko k invazi do Grónska.
Americká delegace složená ze senátorů a členů Sněmovny reprezentantů v Kodani. Na snímku je uprostřed republikánská senátorka za Aljašku Lisa Murkowskiová (17. ledna 2026)

Republikánský zástupce státu Nebraska Don Bacon dokonce míní, že pokusy o vojenskou operaci v Grónsku povedou k zbavení funkcí prezidenta, takzvanému impeachmentu. „Nejhloupější věc, jakou jsem kdy slyšel,“ řekl Bacon o Trumpovu nápadu.

Americké dějiny znají zákonný rámec, který americkému Kongresu umožňuje vyhlašovat válku, omezovat ji, stahovat vojáky či také schvalovat vojenskou operaci v jiné zemi. Zároveň stanovuje informační povinnost pro amerického prezidenta informovat Kongres a dbát na jeho doporučení.

Rezoluci o válečných pravomocích představil a odhlasoval americký Kongres poprvé v roce 1973 a následně poté přehlasoval právo veta republikánského prezidenta Richarda Nixona. Tím Kongres dal najevo výrazným nesouhlas s pokračováním války ve Vietnamu.

Trump oznámil desetiprocentní clo na některé evropské země kvůli Grónsku

Potřebu chránit takzvaný systém brzd a rovnováh, který vůči sobě navzájem uplatňují složky moci v demokratických zemích, pociťují také dnešní členové republikánské strany. I proto někteří z nich v pátek odjeli do dánské Kodaně, aby představitele království, pod nějž spadá také Grónsko, přesvědčili, že šéf Bílého domu nemá podporu Kongresu v otázce zabavení Grónska.

Nemyslitelné věci: Grónsko a válečné pravomoci

Předseda republikánské senátní většiny John Thune se ke kodaňské delegaci nepřipojil. Ve čtvrtek nicméně v zásadě podpořil poselství, které kontingent vysílá, když řekl, že „zde rozhodně není zájem o některé z možností, o kterých se hovořilo nebo které byly zvažovány“.

„Grónsko je třeba vnímat jako našeho spojence, nikoli jako aktivum, a myslím, že to je to, co slyšíte od této delegace,“ řekla republikánská senátorka za Aljašku Lisa Murkowski po setkání s dánskými a grónskými představiteli.

A dost! Je čas zasadit Trumpovi úder. V Evropě už se mluví o nemyslitelném

V Kongresu zároveň leží návrh zákona demokratické zákonodárkyně, který by vládě USA zakázal používat finanční prostředky k jednostranné blokádě, okupaci, anexi nebo uplatnění kontroly nad Grónskem nebo jakýmkoli jiným územím patřícím k zemi NATO.

„Působíme v době, kdy vedeme rozhovory o věcech, které jsme nikdy nepovažovali za možné,“ řekla Murkowski. „Použít slovo Grónsko v souvislosti s rezolucí o válečných pravomocích je naprosto ohromující.“

Demokraté a republikáni se spojí proti Trumpovi

Republikánský zástupce státu Severní Karolína Thom Tillis předpovídá, že členové obou stran se spojí a budou požadovat souhlas Kongresu, pokud se ukáže, že Trump připravuje bezprostřední vojenskou akci.

„Pokud by došlo k jakékoli akci, která by vypadala, že jejím cílem je skutečně přistání v Grónsku a provedení nelegálního zabavení... bylo by zde dostatečné množství hlasů k přijetí rezoluce o válečných pravomocích a k překonání veta,“ řekl Tillis.

Americký zásah v Grónsku by byl katastrofa, konec světa, varuje Tusk

Americký dvoukomorový Kongres nyní ovládají republikáni. Lze proto usuzovat, že v případě všeobecné shody ve straně nebude problém zákon prosadit. Potíže by nemusely nastat ani s prezidentským vetem, jehož přehlasování v americkém systému vyžaduje dvě třetiny všech členů Sněmovny reprezentantů a Senátu. Zbylou část totiž tvoří z drtivé většiny demokraté a několik nezávislých.

Přestože se stále více republikánů vyjadřuje k Trumpovým ambicím ohledně Grónska, není jasné, zda by mohli tímto preventivním krokem omezit jeho činy, i kdyby chtěli. Místo toho se zdá, že doufají, že Trump si uvědomí situaci a pochopí, že zákonodárci ho nepodporují, poznamenává server Politico .Také někteří senátoři z řad republikánů vyjádřili skepsi, že by straničtí vůdci nechali tato opatření projít.

