„Totální hloupost.“ Republikáni se bouří proti Trumpovým plánům na Grónsko

Republikánský zástupce státu Nebraska Don Bacon dokonce míní, že pokusy o vojenskou operaci v Grónsku povedou k zbavení funkcí prezidenta, takzvanému impeachmentu. „Nejhloupější věc, jakou jsem kdy slyšel,“ řekl Bacon o Trumpovu nápadu.
Americké dějiny znají zákonný rámec, který americkému Kongresu umožňuje vyhlašovat válku, omezovat ji, stahovat vojáky či také schvalovat vojenskou operaci v jiné zemi. Zároveň stanovuje informační povinnost pro amerického prezidenta informovat Kongres a dbát na jeho doporučení.
Rezoluci o válečných pravomocích představil a odhlasoval americký Kongres poprvé v roce 1973 a následně poté přehlasoval právo veta republikánského prezidenta Richarda Nixona. Tím Kongres dal najevo výrazným nesouhlas s pokračováním války ve Vietnamu.
Potřebu chránit takzvaný systém brzd a rovnováh, který vůči sobě navzájem uplatňují složky moci v demokratických zemích, pociťují také dnešní členové republikánské strany. I proto někteří z nich v pátek odjeli do dánské Kodaně, aby představitele království, pod nějž spadá také Grónsko, přesvědčili, že šéf Bílého domu nemá podporu Kongresu v otázce zabavení Grónska.
Předseda republikánské senátní většiny John Thune se ke kodaňské delegaci nepřipojil. Ve čtvrtek nicméně v zásadě podpořil poselství, které kontingent vysílá, když řekl, že „zde rozhodně není zájem o některé z možností, o kterých se hovořilo nebo které byly zvažovány“.
„Grónsko je třeba vnímat jako našeho spojence, nikoli jako aktivum, a myslím, že to je to, co slyšíte od této delegace,“ řekla republikánská senátorka za Aljašku Lisa Murkowski po setkání s dánskými a grónskými představiteli.
V Kongresu zároveň leží návrh zákona demokratické zákonodárkyně, který by vládě USA zakázal používat finanční prostředky k jednostranné blokádě, okupaci, anexi nebo uplatnění kontroly nad Grónskem nebo jakýmkoli jiným územím patřícím k zemi NATO.
„Působíme v době, kdy vedeme rozhovory o věcech, které jsme nikdy nepovažovali za možné,“ řekla Murkowski. „Použít slovo Grónsko v souvislosti s rezolucí o válečných pravomocích je naprosto ohromující.“
Republikánský zástupce státu Severní Karolína Thom Tillis předpovídá, že členové obou stran se spojí a budou požadovat souhlas Kongresu, pokud se ukáže, že Trump připravuje bezprostřední vojenskou akci.
„Pokud by došlo k jakékoli akci, která by vypadala, že jejím cílem je skutečně přistání v Grónsku a provedení nelegálního zabavení... bylo by zde dostatečné množství hlasů k přijetí rezoluce o válečných pravomocích a k překonání veta,“ řekl Tillis.
Americký dvoukomorový Kongres nyní ovládají republikáni. Lze proto usuzovat, že v případě všeobecné shody ve straně nebude problém zákon prosadit. Potíže by nemusely nastat ani s prezidentským vetem, jehož přehlasování v americkém systému vyžaduje dvě třetiny všech členů Sněmovny reprezentantů a Senátu. Zbylou část totiž tvoří z drtivé většiny demokraté a několik nezávislých.
Přestože se stále více republikánů vyjadřuje k Trumpovým ambicím ohledně Grónska, není jasné, zda by mohli tímto preventivním krokem omezit jeho činy, i kdyby chtěli. Místo toho se zdá, že doufají, že Trump si uvědomí situaci a pochopí, že zákonodárci ho nepodporují, poznamenává server Politico .Také někteří senátoři z řad republikánů vyjádřili skepsi, že by straničtí vůdci nechali tato opatření projít.