Možná by to šlo. Trump nevyloučil po zisku nobelovky zapojení Machadové do politiky

„Teď miluji Venezuelu,“ řekl devětasedmdesátiletý prezident na tiskové konferenci v Bílém domě u příležitosti prvního výročí ode dne, kdy se podruhé ujal funkce. Nové vedení Venezuely, v jejímž čele po únosu Madura americkým komandem stanula dřívější viceprezidentka Delcy Rodríguezová, podle Trumpa nyní se Spojenými státy spolupracuje výborně.
|
Machadová dala Trumpovi svou nobelovskou medaili. Prezident si ji nechá
Za dobrou ženu pak šéf Bílého domu označil Machadovou, která mu minulý týden věnovala svou Nobelovu cenu za mír. „Jednáme s ní a možná ji budeme moci nějakým způsobem zapojit. Moc bych si přál, aby se to podařilo; Marie, možná to budeme moci udělat,“ poznamenal Trump, aniž uvedl, jak přesně by se opoziční šéfka mohla angažovat.
Trump na tiskové konferenci, kterou agentura AFP označila za mimořádně nesourodou, také tvrdil, že Maduro drogami zabil miliony lidí ve Spojených státech a do USA poslal miliony migrantů.
V dalších částech svého vystoupení před novináři dlouze chválil svou vládu, mimo jiné za omezení imigrace, zavedení cel na zahraniční zboží nebo růst akciových trhů.
Agentura Reuters poznamenává, že Trumpovo vyjádření na adresu Machadové je posunem, protože dříve zpochybňoval její oblibu ve Venezuele a schopnost tuto zemi vést.
|
16. ledna 2026