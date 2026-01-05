Rodríguezová složila přísahu a stala se prozatímní prezidentkou Venezuely

Rodríguezová složila přísahu při prvním zasedání parlamentu zvoleného v květnu. Funkci předsedy sněmovny obhájil její bratr Jorge Rodríguez. Bratr a sestra tak obsadili nejvyšší ústavní funkce ve Venezuele.
Parlament kontrolují provládní síly, zasedá v něm i několik představitelů opozice. Velká část opozice ale květnové volby bojkotovala, protože se podle ní se hlasování konalo v neférových podmínkách. Největší opoziční koalice PUD v pondělním prohlášení znovu uvedla, že parlament považuje za nelegitimní.
|
Jsem zajatec, slušný člověk, prezident. Maduro mluvil víc, než soud chtěl slyšet
Venezuelský nejvyšší soud rozhodl po sobotním únosu Madura do USA, že Rodríguezová má zastávat funkci hlavy státu, aby zaručila správní kontinuitu a organizaci obrany země. Jako viceprezidentka již předsedala zasedání vlády. V noci na pondělí na sociálních sítích vyzvala Spojené státy ke spolupráci v rámci mezinárodního práva.
Americký prezident Donald Trump již dal najevo, že po Rodríguezové požaduje poslušnost. Má Spojeným státům umožnit dělat to, o co budou žádat zřejmě například v ropném průmyslu.
Rodríguezová není na rozdíl od ministra vnitra Diosdada Cabella uvedená v textu obvinění, kterému čelí Maduro a jeho manželka Cilia Floresová.
|
„Tak se dělá speciální operace.“ Rusové tiše závidí bleskový úder USA ve Venezuele
Na pondělním zasedání parlamentu vystoupil i Madurův syn Nicolás Ernesto Maduro, který je podobně jako Floresová poslancem. „Dříve nebo později budou znovu s nimi, díky boji lidí uvnitř i za hranicemi země se vrátí,“ uvedl Maduro mladší o svém otci a nevlastní matce. Maduro mladší rovněž figuruje v obvinění, které bylo zveřejněno americkými úřady po zajetí jeho otce.
Rodríguezovou jmenoval do funkce v roce 2018 Maduro a politička jedné z vládních stran v této funkci zůstala i po předloňských prezidentských volbách, jejichž oficiální výsledek řada zemí počínaje Spojenými státy a Evropskou unií neuznala. Podle kritiků volební orgány nezveřejnily věrohodné a transparentní výsledky dokazující vítězství Madura. Spojené státy místo toho uznaly za prezidenta kandidáta opozice Edmunda Gonzáleze, jehož tábor tvrdí, že právě on byl vítězem voleb.