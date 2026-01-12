Zákazník Pentagon. Údery na Venezuelu provázel velký nárůst objednávek pizz

„Pizzato Pizza, noční pizzerie poblíž Pentagonu, zaznamenala náhlý nárůst objednávek. V 2:04 ráno východního času (8:04 SEČ, pozn. red.),“ stálo v příspěvku na sociální síti X. Zvýšená aktivita trvala více než hodinu.
Shoda s americkými vojenskými údery rychle podnítila spekulace na mezi uživateli sociálních sítí, přestože nebyla prokázána žádná přímá souvislost. „Třetí světová válka sponzorovaná rajčatovou omáčkou.“ napsal jeden z nich. „Je to nový indikátor?“ podivoval se další.
Jiní poukazovali právě na zvláštní shodu mezi údaji o provozu pizzerie a v té době aktuálními vojenskými zprávami. „Když Google Mapy ukazují, že pizzerie je najednou ve 2 hodiny ráno ‚rušnější než obvykle‘... zatímco titulky hovoří o leteckých úderech ve Venezuele,“ napsal další uživatel.
Podobné nárůsty objednávek pizzy v blízkosti Pentagonu byly zaznamenány již v minulosti. Zprávy již dříve spojovaly neobvyklou noční aktivitu v restauracích v této oblasti s významnými událostmi, včetně eskalace napětí kolem Íránu. Nápadný nárůst až o tisíc procent bylo možné na stránkách Pentagon Pizza Index zaznamenat také dnes.
