Stačila ruská zkušenost? Čínské tankery jedoucí pro venezuelskou ropu se otočily

Čínské tankery Xingye a Thousand Sunny jsou podle agentury Reuters součástí flotily, která obvykle převáží ropu z Venezuely do Číny. V posledních týdnech kotvily v Atlantském oceánu, podle specializovaného portálu LSEG se však lodě daly do pohybu a směřují zpět do Asie.
|
USA těží nejvíce ropy na světě. Proč chce Donald Trump i tu z Venezuely
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa vyhlásila blokádu na námořní přepravu venezuelské ropy bez jejího povolení. Americké námořnictvo kvůli tomu několik tankerů – včetně těch z ruské stínové flotily – obsadilo a zadrželo.
Minulý týden americké úřady představily systém pro prodej venezuelské ropy na mezinárodních trzích. Prodeje se mají uskutečnit pod americkou správou a výnosy budou uloženy na účty pod kontrolou Washingtonu. Ten má pak rozhodnout, kdo peníze dostane. Podle Trumpa z nich budou mít prospěch lidé v USA i Venezuele.
|
O ropě ve Venezuele rozhodneme my, dostali jsme 30 milionů barelů, řekl Trump
Venezuelské úřady tento mechanismus prodeje ropy nepotvrdily. Prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová je však pod velkým tlakem Spojených států, které na začátku lednu zajaly jejího předchůdce Nicoláse Madura s odůvodněním, že se podílel na pašování drog do Spojených států.
Trump naznačil, že by Rodríguezová mohla skončit ještě hůře než Maduro, pokud nebude plnit požadavky Washingtonu.