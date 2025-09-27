Podvody a vydírání na online seznamkách. Interpol zadržel v Africe 260 lidí

  9:36
Koordinovaná akce zaměřená proti kyberkriminalitě ve 14 afrických zemích vyústila v zatčení 260 osob, které jsou podezřelé z podvodů na on-line seznamovacích agenturách a z vydírání. Více než 1 400 obětí kvůli nim přišlo o téměř 2,8 milionu dolarů (58 milionů Kč), napsala s odvoláním na mezinárodní policejní organizaci Interpol agentura AP.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Operace se konala v červenci a srpnu a zaměřila se na podvody, při nichž pachatelé navazují romantické vztahy v on-line prostředí, aby z obětí vymámili peníze nebo je vydírali s pomocí získaných intimních fotografií.

Objednavatelka vraždy i zloděj století. Na seznamu nejhledanějších jsou i Češi

„Jednotky pro boj proti kyberkriminalitě v celé Africe hlásí prudký nárůst digitálních trestných činů, jako je vydírání sexuálního charakteru a podvody v oblasti romantických vztahů. Rozvoj on-line platforem otevřel zločineckým sítím nové možnosti, jak zneužívat oběti, což způsobuje finanční ztráty i psychickou újmu,“ uvedl v prohlášení Cyril Gout z Interpolu.

Interpol, který sídlí ve francouzském Lyonu a který sestává z 196 členských zemí, je největší policejní sítí na světě bojující proti mezinárodní kriminalitě. Pomáhá státním policiím komunikovat mezi sebou a sledovat podezřelé a zločince v oblastech jako je boj proti terorismu, finanční kriminalita, dětská pornografie, kyberkriminalita nebo organizovaný zločin.

Interpol je už 100 let mezinárodním nástrojem v boji proti zločinu

Organizace se v posledních letech potýká s novými výzvami, včetně rostoucího počtu případů kyberkriminality a sexuálního zneužívání dětí či vzrůstajících rozporů mezi členskými zeměmi.

