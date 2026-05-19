Tělo našli 31. července 2001 kolemjdoucí v řece Mohan ve Frankfurtu. Bylo zabalené do látky a zatížené podstavcem slunečníku, jak uvádí zpráva zveřejněná Interpolem v roce 2024 za účelem obnovení vyšetřování.
Dívka měla podle tohoto dokumentu četná zranění, což naznačuje, že byla dlouhodobě a závažně týrána, a vykazovala známky možného sexuálního zneužívání.
Operace Identifikuj mě. Interpol pátrá po jménech zavražděných žen
Dvě desetiletí zůstávala dívka bez identity, ale po policejní výzvě obdržel Interpol několik oznámení, což umožnilo vyšetřovatelům sledovat nové stopy. Nové informace vedly k zatčení sedmašedesátiletého otce oběti, který nyní čelí podezření z vraždy.
Spolu s dalšími nevyřešenými případy představuje tato kauza šestou identifikaci v rámci kampaně Identify Me a zároveň druhou, která vedla k zadržení podezřelého. K dnešnímu dni stále čeká na objasnění jednačtyřicet nevyřešených případů.