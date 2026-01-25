Po téměř čtyřech letech války se nálety dronů stávají stále častějšími na obou stranách fronty. Moskva pravidelně útočí na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, zatímco Kyjev napadá svými drony ruské rafinerie. Obava z dronových útoků vede k tomu, že v mnoha regionech na západě Ruska úřady systematicky internet vypínají, aby znesnadnily navádění dronů.
Ruské úřady zavedly odpojování mobilů před několika měsíci, původně jako experiment, protože se obávaly nepříznivé reakce obyvatelstva. Nyní jde o součást každodenního života.
„Jedinou nevýhodou je, že chybí internet. Se vším ostatním se dá žít,“ říká 42letá účetní Antonina žijící v oblastním městě se 400 tisíc obyvateli, vzdáleném 180 kilometrů na severozápad od Moskvy.
Opatření schvaluje i voják Ivan Nulev, který je v Tveru na dovolené. Během nich fungují pouze základní služby operátorů. „Je to pro naši bezpečnost, co víc k tomu říct? Dříve jsme si žili docela dobře i bez internetu,“ prohlašuje.
Další obyvatelka města, ředitelka jedné společnosti Natalja, se dokonce domnívá, že „někdy může být chybějící internet velmi prospěšný pro naše děti“.
„Napětí je tu cítit víc než v Moskvě“
Od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022 úřady v Rusku zakázaly několik západních sociálních sítí, jako například X, Instagram a Facebook. Nyní mají zákonodárci na mušce i aplikaci pro zasílání zpráv WhatsApp.
Navzdory zdánlivému klidu existují mezi ruskými obyvateli i náznaky frustrace. „Celkově ve společnosti panuje velké napětí. Samozřejmě to tady cítíte více než v Moskvě,“ vysvětluje 39letý vývojář počítačových programů Maxim z ruské metropole, který právě pobývá ve svém venkovském domě poblíž Tveru.
„Myslím, že všichni pociťujeme negativní důsledky konfliktu,“ připouští neochotně. „Nemyslím si, že by někomu šla tato situace k duhu,“ dodal.
Gubernátor Tverské oblasti nedávno omylem oznámil, že jeden člověk přišel o život poté, co ukrajinský dron narazil do bytového domu. Nakonec se však ukázalo, že v inkriminovaném bytě vybuchl plyn.
Ruské ministerstvo obrany nicméně tehdy oznámilo, že nad Tverskou oblastí, která se nachází více než 400 kilometrů od Ukrajiny, protivzdušná obrana sestřelila šest ukrajinských dronů.
„Samozřejmě se necítím bezpečně. Dělám si starosti kvůli dronům,“ připouští obyvatelka Tveru Olga. Stejně jako mnozí další dotázaní odmítla uvést své příjmení, protože jakákoli kritika úřadů a ruského tažení na Ukrajině může vést k přísnému postihu.
Podle průzkumu veřejného mínění z loňského prosince, který uskutečnilo nezávislé středisko Levada prohlášené úřady za „zahraničního agenta“, zůstává veřejná podpora ozbrojených sil vysoká – na úrovni 73 procent dotázaných, ale již několik měsíců klesá. Známkou rostoucí únavy z války je i to, že podíl těch, kteří chtějí mírová jednání, dosáhl 66 procent, zatímco podíl těch, kteří chtějí pokračovat ve válce – 25 procent – je na nejnižší úrovni, upozornil institut.