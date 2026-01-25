U Moskvy si kvůli dronům zvykají na život bez internetu. Válku tu cítíme, uznávají

Autor: ,
  10:57
V Tveru, historickém ruském městě vzdáleném přibližně dvě hodiny jízdy autem od Moskvy, si místní už zvykli na to, že se leckdy musí obejít bez svých mobilních telefonů a internetu. To je spolu s úzkostí způsobenou nálety dronů jeden z důsledků války na Ukrajině. Někteří Rusové připouštějí, že konflikt není prospěšný ani pro ně.
Panelový dům v ruském Tveru zasažený dronem (12. prosince 2025)

Panelový dům v ruském Tveru zasažený dronem (12. prosince 2025) | foto: Profimedia.cz

Panelový dům v ruském Tveru zasažený dronem (12. prosince 2025)
Panelový dům v ruském Tveru zasažený dronem (12. prosince 2025)
Panelový dům v ruském Tveru zasažený dronem (12. prosince 2025)
Panelový dům v ruském Tveru zasažený dronem (12. prosince 2025)
55 fotografií

Po téměř čtyřech letech války se nálety dronů stávají stále častějšími na obou stranách fronty. Moskva pravidelně útočí na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, zatímco Kyjev napadá svými drony ruské rafinerie. Obava z dronových útoků vede k tomu, že v mnoha regionech na západě Ruska úřady systematicky internet vypínají, aby znesnadnily navádění dronů.

Ruské úřady zavedly odpojování mobilů před několika měsíci, původně jako experiment, protože se obávaly nepříznivé reakce obyvatelstva. Nyní jde o součást každodenního života.

Rusové ochutnávají vlastní medicínu. Belgorod trpí v mrazivém blackoutu

„Jedinou nevýhodou je, že chybí internet. Se vším ostatním se dá žít,“ říká 42letá účetní Antonina žijící v oblastním městě se 400 tisíc obyvateli, vzdáleném 180 kilometrů na severozápad od Moskvy.

Opatření schvaluje i voják Ivan Nulev, který je v Tveru na dovolené. Během nich fungují pouze základní služby operátorů. „Je to pro naši bezpečnost, co víc k tomu říct? Dříve jsme si žili docela dobře i bez internetu,“ prohlašuje.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Další obyvatelka města, ředitelka jedné společnosti Natalja, se dokonce domnívá, že „někdy může být chybějící internet velmi prospěšný pro naše děti“.

„Napětí je tu cítit víc než v Moskvě“

Od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022 úřady v Rusku zakázaly několik západních sociálních sítí, jako například X, Instagram a Facebook. Nyní mají zákonodárci na mušce i aplikaci pro zasílání zpráv WhatsApp.

Rusko se může odpojit od internetu už v březnu. Bude mít vlastní runet

Navzdory zdánlivému klidu existují mezi ruskými obyvateli i náznaky frustrace. „Celkově ve společnosti panuje velké napětí. Samozřejmě to tady cítíte více než v Moskvě,“ vysvětluje 39letý vývojář počítačových programů Maxim z ruské metropole, který právě pobývá ve svém venkovském domě poblíž Tveru.

„Myslím, že všichni pociťujeme negativní důsledky konfliktu,“ připouští neochotně. „Nemyslím si, že by někomu šla tato situace k duhu,“ dodal.

Rusko předvádí ubohou parodii na druhou světovou. Ale to nejdůležitější mu uniká

Gubernátor Tverské oblasti nedávno omylem oznámil, že jeden člověk přišel o život poté, co ukrajinský dron narazil do bytového domu. Nakonec se však ukázalo, že v inkriminovaném bytě vybuchl plyn.

Ruské ministerstvo obrany nicméně tehdy oznámilo, že nad Tverskou oblastí, která se nachází více než 400 kilometrů od Ukrajiny, protivzdušná obrana sestřelila šest ukrajinských dronů.

„Samozřejmě se necítím bezpečně. Dělám si starosti kvůli dronům,“ připouští obyvatelka Tveru Olga. Stejně jako mnozí další dotázaní odmítla uvést své příjmení, protože jakákoli kritika úřadů a ruského tažení na Ukrajině může vést k přísnému postihu.

„Pobočka pekla“. Márnice v Rostově praská ve švech, padlé tu hledají stovky Rusů

Podle průzkumu veřejného mínění z loňského prosince, který uskutečnilo nezávislé středisko Levada prohlášené úřady za „zahraničního agenta“, zůstává veřejná podpora ozbrojených sil vysoká – na úrovni 73 procent dotázaných, ale již několik měsíců klesá. Známkou rostoucí únavy z války je i to, že podíl těch, kteří chtějí mírová jednání, dosáhl 66 procent, zatímco podíl těch, kteří chtějí pokračovat ve válce – 25 procent – je na nejnižší úrovni, upozornil institut.

Tver

Tver

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (23 příspěvků)

Nejčtenější

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra

Lidé jdou po zasněžené ulici ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném...

Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...

Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let

Herec a moderátor Mojmír Maděrič.

Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. S informací přišel deník Blesk, který se odkázal...

Spor o L-159. Ať Pavel dělá obchoďáka, řekl Ševčík. Prokremelské, vyčetl mu exministr

Schůze sněmovního rozpočtového výboru. Na snímku Miroslav Ševčík (SPD). (24....

Prodej letounů L-159 Ukrajině by podle bývalého ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN) mohl pomoci českému leteckému průmyslu. Řekl to v diskusním pořadu Partie na CNN Prima NEWS. Podle...

25. ledna 2026  12:27

Večer zasáhne část Česka silné sněžení, přes noc napadne až 12 centimetrů

Vydatné sněžení komplikuje provoz na dálnici D8 u Ústí nad Labem. (9. ledna...

Na západ Čech přijde večer sněžení, zejména do půlnoci může být podle meteorologů silné. Odpoledne, večer a v noci některé regiony potrápí rovněž ledovka, která se z východní části země přesouvá na...

25. ledna 2026  8:24,  aktualizováno  12:10

Laskavá duše, vzpomínají na zastřeleného z Minneapolisu. Měl mobil, ne zbraň, tvrdí

Fotografie Alexe J. Prettiho zastřeleného agenty v Minneapolis. (24. ledna...

Smrt sedmatřicetiletého zdravotníka z Minneapolisu, kterého v sobotu zastřelil federální agent pohraniční policie, ještě více vyhrotila napětí mezi federální vládou a místními představiteli. Podle...

25. ledna 2026  11:51

OBRAZEM: Famózní lyžařky a velký mejdan. Špindl žije světovým pohárem

Světový pohár v alpském lyžování žen ve Špindlerově Mlýně (24. ledna 2026).

Jak vypadal první den světového poháru v alpském lyžování ve Špindlerově Mlýně? Obří slalom vyhrála Švédka Sara Hectorová, takřka zaplněné tribuny ve Svatém Petru nejvíc fandily americké hvězdě...

25. ledna 2026  11:37

V Yungbludově záři se vyhřívají Aerosmith, Smashing Pumpkins a brzy i Pearl Jam

Britský zpěvák Yungblud dorazil do Prahy. (17. října 2025)

Hvězda anglického zpěváka a hudebníka Dominica Richarda Harrisona, zvaného Yungblud, letí strmě vzhůru. A v její záři se vyhřívají i rockoví matadoři, s nimiž spojil své síly – Aerosmith, Smashing...

25. ledna 2026  11:11

Zpráva o Trumpově majetku. Americký prezident vsází především na kryptoměny

Před Kapitolem se objevila zlatá socha Donalda Trumpa, která drží bitcoin. (17....

Rodinné jmění amerického prezidenta Trumpa dosahuje už 6,8 miliardy amerických dolarů, což je v přepočtu asi 150 miliard korun. Čím dál výraznější roli v majetku rodiny hrají v poslední době hlavně...

25. ledna 2026

U Moskvy si kvůli dronům zvykají na život bez internetu. Válku tu cítíme, uznávají

Panelový dům v ruském Tveru zasažený dronem (12. prosince 2025)

V Tveru, historickém ruském městě vzdáleném přibližně dvě hodiny jízdy autem od Moskvy, si místní už zvykli na to, že se leckdy musí obejít bez svých mobilních telefonů a internetu. To je spolu s...

25. ledna 2026  10:57

Ohrožuje lidi i české kontakty, vysvětluje Lipavský výhrady k Macinkově „prasárně“

Končící ministr zahraničí Jan Lipavský (6. listopadu 2025)

Exministr zahraničí Jan Lipavský se znovu ostře opřel do svého nástupce Petra Macinky (Motoristé). Ten podle něj udělal „sadistickou prasárnu“, když se rozhodl škrtnout projekty v Programu...

25. ledna 2026  10:40

Je to soutěž soutěží, říká hendikepovaný vítěz nejslavnějšího kulturistického klání

Ladislav Nykl je prvním českým hendikepovaným sportovcem, který vyhrál...

V mládí utrpěl vážný úraz, polovinu těla mu spálil elektrický výboj. Před několika lety přišel o nohu. Šestačtyřicetiletý Karlovarák Ladislav Nykl se však nevzdal. Cvičení, které měl vždy jako...

25. ledna 2026  9:22

Italská banka boří stereotypy, obchodování s dluhopisy je pouze v rukou žen

ilustrační snímek

Banka Promos se sídlem v jižní Itálii, která se soustředí na obchodování s cennými papíry, se vymyká standardům. V týmu zaměřeném na obchodování s dluhopisy působí pouze ženy, včetně jejího vedení....

25. ledna 2026

RECENZE: Špionážní příběh z časů, kdy měli Estonci plné zuby sovětských manýr

Záběr z estonské výstavy o svobodě a nesvobodě v Talinnu (6. srpna 2025)

Román Smrt dokonalé věty je v podstatě špionážním příběhem. Nejprve několik slov o jeho autorovi. Rein Raud je jedním z předních estonských intelektuálů, odborník na japonskou filozofii, kulturu a...

25. ledna 2026  8:55

„Na strach jsem zvyklý.“ Američan vylezl na mrakodrap Tchaj-pej 101 bez jištění

Americký horolezec Alex Honnold zdolal volným výstupem, tedy bez lana a...

Americký horolezec Alex Honnold zdolal volným výstupem, tedy bez lana a jištění, jednu z nejvyšších budov světa. Mrakodrap Tchaj-pej 101 měří přes 500 metrů. Jeho výkon přenášela streamovací služba...

25. ledna 2026  8:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.