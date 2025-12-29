Zpráva v angličtině se v e-mailové schránce objevila i sedmasedmdesátiletému muži, popisuje policejní mluvčí Lucie Šmoldasová. Její odesílatel se představil jako advokát ženy, která zemřela na rakovinu.
Seniorovi podle sdělení odkázala 5,5 milionů dolarů v hotovosti. A muž se rozhodl odpovědět. Začal si s předstíraným advokátem psát. Později se do konverzace připojili další dva lidé. Ti měli pomoci s výplatou peněz.
Avšak k předání financí bylo nutné přiletět osobně do Brazílie a vyřídit formality. Uhrazená letenka přišla do mailu, stačilo vyrazit na letiště.
Rodina seniora varovala, podvodníci ale byli přesvědčivější. K získání jeho důvěry přispěly i falešné certifikáty vydané pod hlavičkou zahraničních veřejných a finančních institucí. Vyděšená rodina se obrátila na Interpol.
Jeho pracovníci muže kontaktovali s varováním, aby na cestách rozhodně od nikoho nepřebíral žádné zásilky a nevozil je přes hranice. Nic nepomohlo. Senior uvěřil falešným právníkům a po vyřízení formalit od nich převzal kufr s „dárky“.
Na letišti ho při odletu domů zadržela brazilská policie, v jeho zavazadle našla bezmála sedm kilogramů kokainu. Muž v současnosti čeká v Brazílii na uložení trestu.
Údajný makléř ženu vylákal do Hong Kongu
Obětí podobného podvodu se stala také sedmapadesátiletá žena, popisuje mluvčí. Přes sociální sítě ji kontaktoval o necelých dvacet let mladší Kanaďan.
Tvrdil, že je realitní makléř. V přátelském duchu si psali několik měsíců, posílal jí fotky z dovolených a služebních cest. Pozdější prověření fotografií policií ukázalo, že si půjčil tvář íránského herce a fotky stáhl z internetu.
Ve fiktivní roli realitního makléře pak ženě nabídl, aby ho na jedné z cest doprovázela. Všechno by zařídil a zaplatil. Poslal letenky do Hong Kongu a rezervoval hotel. Kvůli pracovním povinnostem ale na letiště nemohl přijet, ženu vyzvedl jeho známý.
„Vysněný“ makléř se ozval druhý den s omluvou a prosbou, aby žena odvezla do Evropy kufr pro jeho kamaráda. Souhlasila. Na letišti ji zadržela policie. I v jejím zavazadle bylo uvnitř sedm kilogramů kokainu. V Hong Kongu jí za to hrozí minimálně 25 let vězení, v krajním případě soud ukládá doživotní trest.
Podvodníci cílí na své bývalé oběti
Oba zadržení kurýři drog se už v minulosti napálili v internetových podvodech, při kterých přišli o peníze. Organizátoři zločinu to věděli. Snaží se využívat důvěřivosti lidí, kteří mají finanční problémy právě kvůli nim, a nabídnou jim zdánlivě snadné řešení.
Bohužel jde jen o další, ještě závažnější podvod, který oběť přivede do konfliktu se zákonem. Komunikace obvykle probíhá elektronicky – mailem nebo přes sociální sítě a komunikační platformy jako je Whatsapp.
Podle informací ministerstva zahraničí jsou ročně v souvislosti s drogovými delikty mimo Českou republiku zadrženy desítky Čechů. Předloni to bylo 69 lidí, vloni 137.