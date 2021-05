Děti zemřely, o vše přišli. Čechoslováci z projektu Interhelpo končili v gulagu

Projekt Interhelpo, v jehož rámci odjelo v letech 1925 až 1932 něco málo přes tisícovku Čechoslováků budovat infrastrukturu do stepí v Kyrgyzstánu, je z dějinného hlediska malá epizoda. Přesto jste o tom natočil televizní dokument a napsal knihu. Jak jste se k Interhelpu vůbec dostal?

O Interhelpu by se sice dalo říct, že to je drobná epizoda, ale ono bylo součástí většího proudu, který ve dvacátých letech 20. století v Československu i jinde na světě byl. Nově zrozený Sovětský svaz byl tehdy v ekonomických problémech a Vladimir Iljič Lenin vyzval dělníky, komunisty a proletáře z celého světa, aby se zapojili do budování socialismu v Sovětském svazu. Vystěhovalecké komuny vznikaly nejen v Československu, ale třeba i v Německu a jinde po Evropě, v Americe. Jen z Československa odjelo vystěhovaleckých družstev několik, Interhelpo bylo největší.

Během prvního léta jim zemřely téměř všechny děti mladší tří let, protože nebyly připravené na všechny choroby a životní podmínky. Jaromír Marek zahraniční zpravodaj