Pařížský most Pont Neuf ze změnil v kamennou jeskyni. V noci ze středy na čtvrtek ho pokryla obrovská nafukovací konstrukce. Dočasné umělecké dílo s názvem „La Caverne du Pont Neuf“ (Jeskyně na mostě Pont Neuf) vytvořil francouzský pouliční umělec JR jako poctu Christovi a Jeanne-Claude. Ti se po světě proslavil zejména zahalováním staveb textiliemi.
Podívaná jakou Paříž nezažila od doby, kdy most Pont Neuf zahalil látkou manželský pár Christo a Jeanne-Claude. Třiačtyřicetiletý umělec JR, který se proslavil velkoformátovými fotografickými kolážemi a optickými iluzemi, jim složil poctu nafukovací konstrukcí. Ta v kombinací bílé, černé a různých odstínů šedé vytváří iluzi kamenné jeskyně.
Instalace díla, které promění od 6. do 28. června nejstarší most v Paříži ve skalnatý povrch, byla zahájena tento týden. Most je nyní uzavřen pro dopravu.
Během následujících dvou týdnů budou technické týmy pracovat na interiéru stavby. „Je to obrovská skládačka, kterou je třeba nejprve zcela zapnout a připoutat, než do ní napustíme vzduch. Zpočátku to budeme dělat pomalu, aby to nabralo tvar. Skály se budou tyčit do výšky téměř 18 metrů,“ vysvětlil streetartový umělec.
„Krása takového projektu spočívá v jeho křehkosti a v tom, že se pracuje na ulici, a tedy před zraky všech,“ sdělil nadšeně JR.
První pohyby černobílého plátna sledovaly naživo desítky zvědavců, kteří se tísnili za bezpečnostními zábranami.
Nafukovací konstrukce s dvojitou stěnou, která je dlouhá 120 a široká 20 metrů, dosáhla svých nejvyšších bodů za něco málo přes hodinu. Její výška se pohybuje mezi 12 a 18 metry – v závislosti na hřebenech jeskyně.
Paříž tak získala novou siluetu. Část z 800 lidí, kteří se podíleli na realizaci díla, obdržela i gratulace od JR.
Gratulace sdílela i hrstka hostů, mezi kterými byl i americký herec Woody Harrelson, který se krátce po jedné hodině ráno vrátil incognito do pařížských ulic.
Autor instalace JR chtěl svým počinem vzdát hold bulharskému umělci Christovi a jeho manželce Jeanne-Claude. Ti ve světě prosluli především tím, že pokrývali mrakodrapy, hradby, ale i pobřeží či stromy látkou.
