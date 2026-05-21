Nová atrakce v Paříži. Slavný most se přes noc proměnil v kamennou jeskyni
Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“
Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...
V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných
V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...
Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal
Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...
Mladík před školou v Pardubicích pobodal dívku, zemřela. Kvůli rozchodu, říká se
Pardubičtí policisté zasahovali kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici. Okolí školy uzavřeli a budovu evakuovali. Podle zdroje iDNES.cz...
Trumpův „bazén“ v D.C. neúprosně modrá, nervozitu budí deadline i skvrny
Renovace nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. Objevují se však obavy, zda se práce stihnou do stanoveného termínu 22. května a jak bude výsledný „bazén“ vypadat. Nátěr na...
Pokusil se o sebevraždu, pak utekl z domu. Policie hledá nezvěstného odsouzence
Policisté na Náchodsku pátrají od středečního večera po dvaačtyřicetiletém Miloši Rozinkovi. Může se skrývat v lesích v okolí Velké Jesenice. Jeho zmizení nahlásila partnerka, podle ní se muž pokusil...
Můžeme zničit ruské základny v Kaliningradu, zní z Litvy. Moskva zuří
Litevský ministr zahraničí Kęstutis Budrys prohlásil, že NATO by v případě potřeby mohlo zničit ruské vojenské základny v Kaliningradské oblasti. Jeho slova vyvolala v Moskvě ostrou reakci včetně...
Mluvčí Knihovny Václava Havla dostala okamžitou výpověď. Kvůli výroku do médií
Přes spor s ředitelem Tomášem Sedláčkem pokračuje tým Knihovny Václava Havla v plnění jejího programu. Velká většina týmu, 12 z 13 zaměstnanců a dva ze čtyř externistů, podala výpovědi s dvouměsíční...
Petr Pavel navštíví Estonsko. Prohlédne si i opevnění kolem hranic s Ruskem
Prezident Petr Pavel příští týden pojede na státní návštěvu Estonska, během které se ve středu sejde s čelními představiteli této baltské země, včetně prezidenta Alara Karise nebo premiéra Kristena...
Nenáviděli ho úplně všichni. Před 80 lety zemřel „kat českého národa“ K. H. Frank
Nakonec ho nenáviděli všichni. Pro Čechy byl katem českého národa, tím, kdo podepsal rozkaz likvidace obcí Lidice a Ležáky. Pro české Němce byl tím, koho vinili z toho, že museli po válce opustit své...
Správa železnic plánuje další elektrizaci tratí. ETCS zavede na hlavních koridorech
Generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth v pátek novinářům představil střednědobou koncepci rozvoje ETCS a elektrizace tratí. SŽ chce do roku 2033 elektrizovat dalších 590 km tratí. Z toho 235 km...
Sudetský sjezd: Pod sochou Jošta se tancuje, hoduje, ale i hádá a uráží
Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračuje páteční program sjezdu...
Zvažujeme prodat Explosii, zisk by mohl pomoci splnit závazky k NATO, řekl Babiš
Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek v Pardubicích řekl, že stát uvažuje o prodeji státního výrobce výbušnin a střeliva Explosia. Zájem podle něj přes prezidenta Emmanuela Macrona projevila Francie,...
Nebezpečí pominulo. Policie našla muže, který chodil po Přelouči se sekáčkem
Policisté v Přelouči pátrali po mladém muži, který mohl být nebezpečný. Podle svědků u sebe měl sekáček. Policie proto varovala, aby se ho lidé nesnažili zadržet. Krátce před 13. hodinou muže...
Tragédie na D6. Dva lidé zemřeli poté, co do jejich vozu narazilo uvolněné kolo
Dva lidé dnes odpoledne zemřeli při nehodě na dálnici D6 u Nového Strašecí na Rakovnicku. Směrem na Karlovy Vary je dálnice uzavřená, na místě zasahují složky IZS.
Okamura navrhl volit Radu ČT, opozice tomu brání kvůli podezřelé nahrávce
Předseda Sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura prosazuje, aby poslanci příští týden ve středu volili členy Rady České televize. „Já si myslím, že by bylo už dobré nějak volební body odbavit, protože už...
USA vyšlou do Polska dalších pět tisíc vojáků, oznámil Trump. Nawrocki děkuje
Americký prezident Donald Trump oznámil vyslání dalších pěti tisíc amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Nawrockým. Trump neuvedl žádné další...