S medvědem či růžovými míči. Selfie studio inspiruje lidi na Instagramu

Do podniku Selfie Factory, zaměřeného především na instagramovou generaci, už zavítaly tisíce lidí, napsala agentura AFP. Prostor nabízí mimo jiné zeď ozdobenou koblihami, obřího plyšového medvěda nebo vanu se šachovnicovým pozadím.



„Líbí se mi všechny pokoje. Bude to vypadat dobře na mém instagramu a bude to jiné než to, co jsem tam dávala dosud,“ řekla devatenáctiletá zákaznice pop-up studia, které si za jednu návštěvu účtuje deset liber (289 korun).

Duchovním otcem projektu je šestadvacetiletý majitel studia Will Bower. „Lidé tu stráví zábavnou hodinku, mohou si pořídit tolik fotek, kolik chtějí,“ řekl Bower. Dodal, že když cestoval se svou snoubenkou, snažili se najít mimořádná místa pro instagramové snímky, ale všude bylo přelidněno. To mu vnuklo nápad soustředit různé instagramové kulisy pod jednu střechu.

Mnoho lidí podle něj nyní žije svůj život prostřednictvím instagramu. „Jsem si jistý, že míst jako je toto v budoucnu přibude,“ řekl Bower.

Většinu návštěvníků tvoří mladí lidé, ale v kuličkovém bazénu nebo s růžovým slonem se nechávají vyfotit i šedesátníci. Studio využívají také profesionální influenceři působící na sociálních sítích.

Went to a place called the selfie factory that is literally a room with props to take Instagram photos in and we are feeling ourselves pic.twitter.com/tccnOqCOwQ