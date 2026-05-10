Armagedon na Instagramu. Hvězdy přišly o miliony sledujících, tratil i Trump

Autor: ,
  11:56aktualizováno  14:40
Společnost Meta spustila další akci proti falešným a neaktivním účtům. Mnohé známé osobnosti Instagramu z celého světa se tak ve středu 6. května probudily s výrazně nižším počtem sledujících. Změny zasáhly například portugalskou fotbalovou superstar a nejsledovanějšího člověka na Instagramu Cristiana Ronalda.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Rozsáhlá čistka způsobila náhlý úbytek sledujících u celebrit, influencerů, značek i běžných tvůrců. Mnoho uživatelů zpočátku věřilo, že poklesy způsobila technická závada. Za ztrátou sledujících stojí snaha Instagramu zajistit větší autenticitu. Společnost Meta odstranila miliony neaktivních profilů a možných botů, informuje web Mint.

Účty botů uživatelé využívají ke zvýšení popularity. Díky mrtvým duším mají profily více sledujících, pochvalných reakcí, komentářů a statistik interakcí. Instagram se snaží pravidelným mazáním neaktivních a podvodných účtů vyvážit tlak na větší transparentnost sociálních sítí.

Čistka zasáhla zejména celebrity, některé přišly přes noc o miliony sledujících.

Americká influencerka a majitelka kosmetického impéria Kylie Jenner ztratila během několika hodin o téměř 15 milionů fanoušků. Téměř osm milionů sledujících zmizelo z profilu legendárního fotbalisty Cristiana Ronalda.

Podobně dopadly i zpěvačky. Americká popová hvězda Ariana Grande ztratila přibližně 5,6 milionů fanoušků, její kolegyně Taylor Swift a Beyoncé po téměř milionu. Oficiální účet platformy Instagram údajně přišel o 10 milionů sledujících. Menší tvůrci údajně zaznamenali pokles sledujících o dvě až pět procent.

Ztráty sčítají i někteří politici. Třeba americký prezident Donald Trump přišel o zhruba 100 tisíc sledujících. Při celkovém počtu asi 44 milionů to ale je zlomek.

Na botech a falešných účtech závisí i část popularity českých tváří internetu.

Na používání falešných účtů v tuzemském prostředí dlouhodobě upozorňuje skupina Čeští elfové. Jakožto jasný příklad umělého navyšování počtu sledujících nebo lajků poukazují na sociální sítě poslance za SPD Jindřicha Rajchla.

„My se soustředili na Jindřicha Rajchla, protože je to tam do očí bijící. Jiní politici to možná dělají méně nápadně. Ale právě Jindřich Rajchl si buď z neinformovanosti, nebo z velikášství nechal na své posty naklikat interakce srovnatelné s účty, které za marketing utrácejí miliony dolarů,“ uvedl dříve pro iDNES.cz mluvčí Českých elfů Vít Kučík. Poslanec to dlouhodobě odmítá.

Podle jejich analýzy Rajchl na Facebooku překonává počtem interakcí u některých svých příspěvků i celebrity s desítkami milionů sledujících, jako jsou zpěvačky Shakira nebo Jennifer Lopez. V současnosti má Rajchl na Facebooku 230 tisíc sledujících, na Instagramu ho sleduje 8 370 účtů.

Ze zprávy jsme odstranili zavádějící zmínku v titulku a perexu o Jindřichu Rajchlovi, jelikož se ho instagramová kauza netýká. Za nepřesnost se omlouváme.

