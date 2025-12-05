Burkina Faso pustila skupinu lidí viněných ze špionáže. Je mezi nimi i český občan

Autor: ,
  19:25
Osm zaměstnanců mezinárodní nevládní organizace INSO, včetně českého občana, úřady v Burkině Faso propustily na konci října. Členy INSO několik měsíců zadržovaly a vinily ze špionáže. Česká diplomacie uvedla, že se na řešení tohoto konzulárního případu podílela. Další informace však podle vyjádření mluvčí Mariany Wernerové nebude ministerstvo zahraničí zveřejňovat.
Lídr vojenské junty Burkiny Faso Ibrahim Traoré při setkání s ruským...

Lídr vojenské junty Burkiny Faso Ibrahim Traoré při setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě. (10. května 2025) | foto: ČTK

Lídr vojenské junty Burkiny Faso Ibrahim Traoré při setkání s ruským...
Lídr vojenské junty Burkiny Faso Ibrahim Traoré při setkání s ruským...
Lídr vojenské junty Burkiny Faso Ibrahim Traoré na návštěvě Moskvy. (10. května...
Vojáci v Burkině Faso ve státní televizi oznámili, že sesadili prezidenta země...
6 fotografií

V Nizozemsku sídlící INSO poskytuje bezpečnostní analýzy humanitárním organizacím působícím v regionu.

Vojenská junta, která v zemi převzala moc v září 2022, zrušila letos v červenci oprávnění k činnosti 21 nevládním organizacím včetně INSO. Úřady poté postupně zadržely osm zaměstnanců organizace, mezi nimiž byli čtyři občané Burkiny Faso, Malijec, dva Francouzi a Čech.

V Burkině Faso zatkli osm lidí za špionáž. Je mezi nimi i český občan

Přestože k prvním zatčením došlo již v červenci, úřady věc oznámily až počátkem října. Podle ministerstva bezpečnosti shromažďovala INSO citlivé informace a předávala je cizím státům. Organizace obvinění ze špionáže odmítla.

„Jako humanitární organizace jsme i nadále odhodláni podporovat humanitární organizace v bezpečném poskytování pomoci všem potřebným,“ uvedla v dnešním prohlášení INSO s tím, že v Burkině Faso působí od roku 2019.

Putinovi afričtí spojenci opouštějí haagský tribunál. Neřeší válečné zločiny, tvrdí

Od roku 2022 je prozatímním prezidentem země Ibrahim Traoré, který stál v čele vojenského převratu v témže roce. Traoré podle AFP prosazuje protizápadní politiku, odpoutává zemi od někdejšího koloniálního vládce Francie a naopak posiluje vztahy s Ruskem.

Lidskoprávní organizace viní vládnoucí armádu z toho, že potlačuje politickou činnost a svobodu projevu v zemi. Junta na konci března rozpustila tamní novinářské sdružení a zatkla dva jeho představitele, kteří odsoudili útoky na svobodu projevu.

Vstoupit do diskuse

Co dělat, když vám volá falešný bankéř? Radí bezpečnostní expert

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Mírové jednání? Divadlo. Putin chce krev, vyhladí i nás Rusy, říkají dezertéři

Premium
Ruští vojáci přijíždějí do Pokrovsku. (29. října 2025)

Proč se Rusové upisují armádě a nechávají se poslat na válečnou frontu? A proč pak dezertují? To ukazují příběhy tří mužů, kteří utekli z vlasti. Jeden potřeboval peníze, další chtěl změnit svůj...

5. prosince 2025

V tomhle věku by se odcházet nemělo. Na Hezuckého vzpomínají Ruppert, Farna i Mirai

Moderátor Patrik Hezucký při rozhovoru pro OnaDnes.cz

České celebrity vyjadřují soustrast rodině moderátora Patrika Hezuckého, který zemřel ve věku 55 let po několikaměsíčních zdravotních komplikacích. Mnoho sil rodině popřála například zpěvačka Ewa...

5. prosince 2025  19:07,  aktualizováno  19:49

Mikulášská trojice opět procházela Českem. Mnohde si opravdu dali záležet

Mikuláš, čert a anděl se objevili na pražském Karlově mostě. (5. prosince 2025)

Mikulášská nadílka těšila děti v pátek 5. prosince 2025 napříč celou republikou. Tradiční trojice se objevila v centrech řady měst, nákupních střediscích či na odběrech krve. Podívejte se, jak...

5. prosince 2025  19:47

Burkina Faso pustila skupinu lidí viněných ze špionáže. Je mezi nimi i český občan

Lídr vojenské junty Burkiny Faso Ibrahim Traoré při setkání s ruským...

Osm zaměstnanců mezinárodní nevládní organizace INSO, včetně českého občana, úřady v Burkině Faso propustily na konci října. Členy INSO několik měsíců zadržovaly a vinily ze špionáže. Česká...

5. prosince 2025  19:25

Hasiči na Chebsku vytáhli z hořícího domu seniora. Už ho nemohli zachránit

Střet mladých lidí s policií v Nanterre u Paříže. Úterní smrt sedmnáctiletého...

Při požáru rodinného domu v pátek zemřel v Trstěnicích na Chebsku 65letý muž. Příčiny požáru a okolnosti mužova úmrtí budou vyšetřovat hasiči a policisté. Informovala o tom krajská policejní mluvčí...

5. prosince 2025  19:23

Topolánek o svém boji s rakovinou: Mám šanci žít déle díky včasnému záchytu

Mirek Topolánek na konferenci Aspen Institutu v Praze. (14. listopadu 2024)

Bývalý premiér Mirek Topolánek v rozhovoru pro DVTV otevřeně promluvil o svém boji s rakovinou slinivky. Popsal náročnou operaci a upozornil na důležitost prevence. Věří, že má šanci žít déle než pět...

5. prosince 2025  19:20

Mrázek, ústředna! Připomeňte si vtipné telefonáty zesnulého Patrika Hezuckého

Patrik Hezucký

„Halo? Prosím vás…“ — takto obvykle začínala legendární Ústředna pana Mrázka, které svůj hlas propůjčoval Patrik Hezucký. Oblíbený moderátor zde naplno využíval svůj pohotový humor a vyřídilku,...

5. prosince 2025  18:42

V Litvě je na spadnutí nouzová situace, usnadní boj proti balonům z Běloruska

Litevská pohraniční stráž na nedatovaném snímku kontroluje balón, který...

Litva plánuje vyhlášení nouzové situace kvůli pašeráckým balonům, které do této pobaltské země pronikají z Běloruska. Vláda o kroku rozhodne příští týden. Premiérka Inga Ruginienéová nicméně médiím...

5. prosince 2025  18:41

Student v Ústí vyhrožoval, že vystřílí univerzitu. Zadržela ho policie

Budovu v Hoření ulici teď využívají katedry pedagogické fakulty.

Policisté v pátek po poledni zadrželi studenta, který v areálu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem podle oznamovatelů mluvil o vystřílení vysoké školy a zmiňoval filozofickou fakultu....

5. prosince 2025  18:27

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

5. prosince 2025  18:08

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zásahovka vtrhla k zabarikádovanému muži, v bytě měl kanystr s hořlavinou

Policisté zasahují v Chotutické ulici v pražských Malešicích, kde je ve 3.patře...

Po více než třech hodinách vyjednávání se policisté dostali do bytu v pražských Malešicích, kde se zabarikádoval muž a hrozil zapálením budovy. Třiatřicetiletého muže zajistili a předali...

5. prosince 2025  13:13,  aktualizováno  16:39

Lucie v O2 areně zdarma. K předplatnému iDNES Premium získáte dvě vstupenky

V roce 2024 vystoupila na festivalu i kapela Lucie.

Přinášíme mimořádnou příležitost pro fanoušky české hudební legendy. K nákupu dvouletého předplatného iDNES Premium nyní nejrychlejší zájemci získají dvě vstupenky na koncert skupiny Lucie v O2 areně...

5. prosince 2025  16:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.