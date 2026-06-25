Odvolává se na skupinu obhájců lidských práv Detained in Dubai (DiD), podle níž mají blízcí ženy strach, že byla do Dubaje vylákána pod falešnou záminkou.
Influencerka Brooke Georgeová z Gravesendu v anglickém hrabství Kent se tento měsíc podruhé vydala do Dubaje na návštěvu za partnerem, kterého poznala díky internetu. Zatímco první cestu popisovala jako nejlepší zážitek svého života, při té druhé bylo podle vyjádření její matky všechno jinak.
„Den před tím incidentem byla jako vyměněná. Byla tišší, nebyla jako obvykle plná štěstí a radosti. Proč, to mi neřekla,“ popsala podle BBC matka Thereza Georgeová rozhovor s dcerou.
Obviněná žena podle DiD tvrdí, že se její partner začal chovat agresivně, zabavil jí pas, nechtěl ji nechat odjet a udeřil ji. Když podle ní sáhl k násilí podruhé, vzala v sebeobraně do ruky nůž
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„Ještě nikdy jsem svou dceru neviděla tak vystrašenou. Bez ustání plakala a viděla jsem, jak měla oteklé jedno oko, úplně se jí zavíralo,“ řekla matka o dalším rozhovoru, který se odehrál krátce po smrti partnera.
V pondělí byla Georgeová obviněna z promyšlené vraždy. Po zatčení byla podle svého vyjádření nucena se před dubajskými policisty svléknout donaha, aniž byla přítomna jediná policistka, což označila za hluboce ponižující.
Podle DiD jí v případě odsouzení hrozí poprava zastřelením. Zatím nemá přístup k advokátovi a byl jí odepřen i kontakt s britskou ambasádou, tvrdí lidskoprávní skupina, která podala u dubajských úřadů žádost, aby byla Georgeová vyšetřována na svobodě a případ aby byl kvalifikován jako domácí násilí.