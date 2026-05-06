Na lodi s hantavirem panuje nejistota, jeden z pasažérů promluvil o tíživé situaci

  13:09
Jeden z pasažérů výletní lodi MV Hondius, na jejíž palubě se objevilo ohnisko hantaviru, zveřejnil vzkaz o aktuální situaci na palubě. Uvedl, že všichni cestující jsou podle dostupných informací v pořádku a posádka se soustředí především na bezpečnost lidí na lodi.

„To, co se děje, je pro nás všechny velmi reálné. Nejsme jen příběh, nejsme jen titulek. Jsme lidé. Lidé s rodinami, se životy, s lidmi, kteří na nás doma čekají. Nejtěžší na všem je nejistota. Chceme se cítit bezpečně a dostat se domů. Pokud o tom vidíte zprávy, pamatujte, že za vším stojí skuteční lidé a že se to neděje někde daleko.“ Popsal situaci na lodi blogger Jake Rosmarin na svém instagramovém účtu.

Loď s hantavirem zakotví na Kanárských ostrovech, nakažené vyzvednou vrtulníky

Světová zdravotnická organizace (WHO) a španělská vláda se dohodly, že plavidlo zamíří na Kanárské ostrovy, kde mají být cestující vyšetřeni, píše list El País.

„Všichni na palubě jsou v pořádku a hlavní prioritou zůstává bezpečnost cestujících i informovanost lidí,“ napsal Rosmarin ještě předtím. Zároveň poděkoval společnosti Oceanwide Expeditions i celé posádce za zvládání mimořádně složité a náročné situace. Podle něj personál postupuje s maximální péčí.

Jake Rosmarin, cestující z lodi MV Hondius postižené hantavirem
Na výletní lodi v Atlantiku zemřeli tři lidé, zatím u jednoho našli hantavirus
Kanárské ostrovy původně vyjadřovaly obavy z přijetí lodi, organizace WHO, ale uvedla, že jde o nejbližší místo s dostatečnými kapacitami pro zvládnutí situace. Loď by měla ke španělskému soustroví dorazit během několika dnů.

Hantavirus způsobuje vzácné dýchací onemocnění, které provázejí bolesti hlavy, závratě, horečka, nevolnost, průjem a bolesti žaludku, po nichž následuje náhlý nástup vážných dýchacích potíží. Na nákazu zatím neexistuje žádná léčba, lék ani vakcína. Úmrtnost dosahuje až 50 procent.

