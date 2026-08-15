Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a ztěžují pátrací a záchranné akce, uvedl policejní šéf Rudi Darmoko z provincie Východní Nusa Tenggara.
Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž následovaly dva otřesy, bylo v hloubce deseti kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende v provincii Východní Nusa Tenggara.
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Kolumbie je po zemětřesení v nouzovém stavu. Mrtvých přibývá po desítkách
Indonéská meteorologická agentura dříve vydala varování před tsunami a vyzvala obyvatele, aby se zdržovali mimo pláže a břehy řek.
Úřady později varování odvolaly s tím, že monitorování neprokázalo žádné významné změny hladiny moře, které by představovaly hrozbu pro pobřežní obce.
Indonésií prochází několik zemských zlomů, a proto jsou zde zemětřesení i sopečná aktivita časté.
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11. srpna 2026