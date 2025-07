Při nedělním požáru trajektu v Indonésii přišlo o život nejméně pět lidí. Záběry ukazují, jak cestující v panice opouštěli plavidlo. Do záchranné operace se kromě náhodně projíždějících rybářů...

Los Emil chroupal jablka na poli, podle zoologa se točí v kruhu jen zdánlivě

Už když v úterý nasedal doma ještě před východem slunce do auta, napadlo Jiřího Knotka ze Strání na Uherskohradišťsku, že by cestou do práce mohl spatřit losa Emila na vlastní oči. A na kraji Nivnice...