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Kdysi ho vyměnili za „bezcenný“ Manhattan. Dnes je z indonéského ostrova díra

Pavel Zvolánek

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Ostrovy Manhattan (vlevo) a Run (vpravo) měly kdysi společnou startovní čáru. Ale jak je celkem zjevné, jejich vývoj pak šel dosti rozdílnými cestami. | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej HanušShutterstock

Od našeho spolupracovníka v Indonésii - Pokud se chcete vydat na indonéské ostrovy Banda, musíte sáhnout do šuplíku s názvem Na konci světa. Jenomže právě o toto místo, kde by si dnes, pokud by zde někdy žily, dávaly lišky dobrou noc, se kdysi praly všechny evropské mocnosti teprve se rodícího globálního světa.

A právě tady se odehrála výměna, která s odstupem času z jedné strany připomíná všechno jiné než dobrý obchod a ze druhé vypadá jako dokonale promyšlený gambit. Pár desítek přízemních domečků zapomenuté vesnice v indonéských tropech za to, co dnes tvoří velkolepé panoráma amerického Manhattanu. Hledáte-li příklad toho, jaké paradoxy dokážou dějiny napsat, najdete ho na ostrově Run.

Komodita, kvůli které Nizozemci neváhali vyvraždit patnáctitisícovou civilizaci, dnes stojí v supermarketu pár korun a většina nakupujících ani netuší, kde vlastně leží její domov.

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