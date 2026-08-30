A právě tady se odehrála výměna, která s odstupem času z jedné strany připomíná všechno jiné než dobrý obchod a ze druhé vypadá jako dokonale promyšlený gambit. Pár desítek přízemních domečků zapomenuté vesnice v indonéských tropech za to, co dnes tvoří velkolepé panoráma amerického Manhattanu. Hledáte-li příklad toho, jaké paradoxy dokážou dějiny napsat, najdete ho na ostrově Run.
Komodita, kvůli které Nizozemci neváhali vyvraždit patnáctitisícovou civilizaci, dnes stojí v supermarketu pár korun a většina nakupujících ani netuší, kde vlastně leží její domov.