Ráj ještě existuje. Pitoreskní souostroví Raja Ampat turisté ještě neobjevili

Do obřího přírodního akvária to mám od břehu jenom pár kroků. Zanořím hlavu pod vodu a ocitnu se ve snovém světě tropického moře. Mělčina se tady láme v­ impozantní útes, který je domovem nesčetného množství ryb. Zkouším spočítat alespoň jednotlivé druhy, ale po chvíli to vzdávám, tady by nepomohly ani všechny prsty hinduistické bohyně Kálí.