Indonésie je v plamenech. Protesty ukázaly chronické neduhy asijského tygra

Protesty v přelidněné Jakartě a dalších městech vypukly před týdnem. Rozbuškou bylo všeobecné pobouření nad více než štědrými benefity pro poslance, především nad měsíčním příspěvkem na bydlení dosahujícím desetinásobku minimální mzdy.
Studenti frustrovaní nedostatkem pracovních příležitostí vyrazili do ulic a protestovali proti zkorumpovaným elitám a vládě prezidenta Prabowa Subianta, bývalého generála, který do čela země nastoupil před necelým rokem. A když v pátek policejní obrněnec přejel a usmrtil kurýra s jídlem, jenž se k protestům jen nachomýtl, naštvané ulice explodovaly naplno.
Kapitáni indonéského průmyslu už nemluví o expanzi, ale o holém přežití.