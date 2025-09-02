Indonésie je v plamenech. Protesty ukázaly chronické neduhy asijského tygra

Premium

Fotogalerie 44

Protesty v Indonésii zažehlo pobouření nad výhodami poslanců. Za týden nepokojů zemřelo osm lidí, stovky dalších byly zraněny. (28. srpna 2025) | foto: Achmad IbrahimAP

Adam Hájek
  20:00
Nejlidnatější muslimská země světa je ve varu. Indonésií zmítají protesty proti opulentnímu životnímu stylu politiků, které si už vyžádaly nejméně osm mrtvých a stovky zraněných. Nepokoje naplno ukázaly hluboké problémy největší ekonomiky jihovýchodní Asie.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Protesty v přelidněné Jakartě a dalších městech vypukly před týdnem. Rozbuškou bylo všeobecné pobouření nad více než štědrými benefity pro poslance, především nad měsíčním příspěvkem na bydlení dosahujícím desetinásobku minimální mzdy.

Studenti frustrovaní nedostatkem pracovních příležitostí vyrazili do ulic a protestovali proti zkorumpovaným elitám a vládě prezidenta Prabowa Subianta, bývalého generála, který do čela země nastoupil před necelým rokem. A když v pátek policejní obrněnec přejel a usmrtil kurýra s jídlem, jenž se k protestům jen nachomýtl, naštvané ulice explodovaly naplno.

Kapitáni indonéského průmyslu už nemluví o expanzi, ale o holém přežití.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Nejčtenější

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Kdysi bezpečnou Kostarikou zmítá zločin, postaví drsné vězení po vzoru Salvadoru

Kostarika bude mít novou věznici s přísným režimem, k jejímuž zřízení vládu středoamerické země inspiroval Salvador a jeho obří věznice pro členy gangů. Kostarický prezident Rodrigo Chaves ve středu...

Děsivý, úžasný, šance jedna k milionu. Fotograf pořídil možná sportovní snímek roku

Šance jedna k milionu, možná ještě nižší. Tak internet hodnotí kousek italského fotografa Raye Giubila na právě probíhajícím tenisovém US Open. Podařil se mu při zápase jeho krajanky Jasmine...

Ministerstvo války nebo přesun velení vesmírných sil. Trump opět chce něco říct

Prezident Spojených států Donald Trump pronáší projev v Bílém domě. Oznámil už například přesun velitelství vesmírných sil do Alabamy. Podle dostupných informací zřejmě oznámí, že se změní název...

2. září 2025  19:36,  aktualizováno  20:55

Další Trumpova blamáž? Národní garda je v Los Angeles nelegálně, rozhodl soud

Nasazení Národní gardy vládou amerického prezidenta Donalda Trumpa během protestů a protiimigračních razií v jižní Kalifornii bylo nezákonné, rozhodl federální soudce. Nařízení vstoupí v platnost 12....

2. září 2025  17:16,  aktualizováno  20:10

Indonésie je v plamenech. Protesty ukázaly chronické neduhy asijského tygra

Premium

Nejlidnatější muslimská země světa je ve varu. Indonésií zmítají protesty proti opulentnímu životnímu stylu politiků, které si už vyžádaly nejméně osm mrtvých a stovky zraněných. Nepokoje naplno...

2. září 2025

Peking pod uzávěrou, Si chystá velkou vojenskou přehlídku. Objeví se nové zbraně

Čínské hlavní město Peking se chystá na velkou vojenskou přehlídku, která se bude konat ve středu při příležitosti 80. výročí konce druhé světové války v Tichomoří. Čína mimo jiné předvede své...

2. září 2025  19:40

Na Kladensku pobodal mladík svého vrstevníka, zraněného do nemocnice dopravil vrtulník

V rodinném domě v Chržíně na Kladensku pobodal čtyřiadvacetiletý muž svého vrstevníka. Zraněného mladíka dopravila záchranná služba letecky do nemocnice. Podezřelého policie na místě zadržela.

2. září 2025  19:01

OBRAZEM: Lidé se dočkali krásného výhledu na Prahu. V Bubnech otevřeli nádražní terasu

Dočasná terasa na nádraží Bubny v pražských Holešovicích se v pondělí poprvé otevřela návštěvníkům. Původní záměr Správy železnic sice počítal s využíváním prostranství pouze k pronájmu na soukromé...

2. září 2025  18:51

Tunisan pobodal řeznickými noži v centru Marseille několik lidí. Policie ho zastřelila

v úterý odpoledne v centru Marseille nožem pobodal nejméně pět lidí, z nichž jeden je v kritickém stavu. Podle agentury AFP to na místě řekl prokurátor Nicolas Bessone. Policie útočníka následně...

2. září 2025  17:25,  aktualizováno  18:21

Ani jsem nevěděl, že ve mně tolik lásky je, říká Hartl o nové knize Manželství

Oblíbený český spisovatel, dramatik a režisér Patrik Hartl přichází s knižní novinkou. Román nese název Manželství a podle svého tvůrce je „nacpaný láskou až k prasknutí“. Zároveň je to nejdojemnější...

2. září 2025  18:14

Dva školáci si dali lahev rumu, pak ani nemohli pořádně stát na nohou

Ke dvěma silně podnapilým malým chlapcům vyjížděli v pátek večer strážníci v Praze 9. Kluci ve věku 11 a 12 let si totiž na dětském hřišti otevřeli půllitrovou lahev rumu a po požití alkoholu se...

2. září 2025  18:10

Na pracovníka v rekonstruovaném pivovaru spadl výtah a těžce ho zranil

O život šlo mladému muži, na kterého v úterý odpoledne dopadl výtah. K úrazu došlo v pivovaru v Jindřichově Hradci, kde pokračují práce na oživení dlouhé roky chátrajícího areálu. Záchranná služba...

2. září 2025  16:51,  aktualizováno  17:42

Fialovi přinesli odpůrci na mítink jeho „parte“, premiér ho odmítl podepsat

Odpůrci vlády Petra Fialy přinesli na dnešní předvolební mítink v Liberci politické parte, kde bylo napsáno premiérovo jméno. Na papíru stálo, že vysokou politiku navždy opustil ukrajinský spasitel,...

2. září 2025  17:27

„Nedovolíme Ficostán.“ Chceme porazit extremisty z SPD a být třetí, vyhlásil Hřib

Na ostrově Štvanice pod lávkou, která spojuje dva břehy Vltavy mezi pražským Karlínem a Holešovicemi, zahájili Piráti hlavní části kampaně před říjnovými volbami do Sněmovny. Na místě bylo velké...

2. září 2025  13:41,  aktualizováno  17:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.