Bleskové povodně v Indonésii zasáhly i Bali. Vyžádaly si nejméně 15 životů

Na Bali záchranáři našli osm mrtvých a dalších šest lidí se pohřešuje. Kvůli dešti se řeky vylily z břehů a zaplavily devět měst a okresů; bahno, kamení a stromy se zřítily na horské vesnice a stoupající řeky zaplavily nejméně 112 míst a způsobily několik sesuvů půdy, uvedla ve svém prohlášení balijská agentura pro zmírňování následků katastrof. Poškozeno je několik silnic a mostů.
|
Sumatru zasáhly bleskové povodně. Nejméně je 16 lidí je po smrti
Úřady kvůli povodním musely odpojit některé oblasti na Bali od elektřiny a vody; hotely, restaurace, nemocnice a další veřejná zařízení se musejí spoléhat na vlastní generátory. V některých oblastech dosáhla povodňová voda výšky dvou a půl metru a více než 800 lidí se muselo uchýlit do provizorních útulků.
V provincii Východní Nusa Tenggara hlásí úřady nejméně sedm obětí. Voda se tam prohnala přes několik vesnic a způsobila sesuv půdy, který zablokoval tři silnice. Záchranné úsilí maří pokračující nepříznivé počasí a rozeklaný terén.