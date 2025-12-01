Katastrofické záplavy a sesuvy půdy, které zničily či poškodily nejméně tisíce domů, způsobily monzunové deště. Situaci zhoršila tropická bouře, jež zasáhla oblast jihovýchodní Asie.
Pátrání po přeživších a dalších obětech nadále pokračuje, komplikuje ho ale fakt, že některé oblasti Sumatry jsou už několik dní odříznuty od zbytku ostrova, který má nedostatek těžké techniky. Někteří obyvatelé v obavách o přežití začali plenit obchody a krást potraviny a vodu, uvedla média.
Jednu z nejpostiženějších oblastí, kterou je provincie Severní Sumatra, dnes podle stanice BBC News navštívil indonéský prezident Prabowo Subianto.
Záplavy sužují i další státy
S velkou povodní se potýká i severní část Kolomba na Srí Lance, uvedl představitel tamního úřadu pro řízení katastrof. „Přestože nás tropická bouře opustila, vydatné deště na horním toku nyní zaplavují nízko položené oblasti podél břehů řeky Kelani,“ dodal.
Počty mrtvých a škody způsobené záplavami jsou nejhorší od tsunami, které ostrov zasáhlo v roce 2004. Tehdy zahynulo okolo 31 000 lidí a více než milion lidí přišlo o domovy.
|
Záplavy v Thajsku si vyžádaly přes 160 obětí. Snímky ukazují devastaci země
Rozsah škod v nejhůře postižené centrální oblasti země podle úřadů teprve vyjde najevo, zatímco humanitární pracovníci odstraňují stromy a sesunutou půdu, které blokují silnice. Národní výzkumná organizace pro stavebnictví, jež monitoruje stabilitu svahů, uvedla, že je vysoké riziko dalších sesuvů půdy, jelikož horské svahy jsou nasyceny dešťovou vodou.
Prezident Anura Kumara Disanajake v sobotu v zemi vyhlásil stav nouze a požádal mezinárodní společenství o pomoc. Jako první reagovala Indie vysláním humanitární pomoci spolu se dvěma vrtulníky s posádkou pro provádění záchranných operací, do kterých se už zapojila srílanská armáda. Japonsko oznámilo, že na ostrov pošle tým pro vyhodnocení okamžitých potřeb a přislíbilo další pomoc.
Extrémní počasí zničilo více než 25 000 domovů a 147 000 lidí se uchýlilo do dočasných přístřešků zřízených státem. Své domovy v důsledku záplav opustilo dalších 968 000 lidí. Podle úřadů je přibližně třetina obyvatel bez elektřiny a tekoucí vody.
|
Monzunová apokalypsa v jihovýchodní Asii, záplavy a sesuvy už mají stovky obětí
Srí Lanka každoročně v tuto dobu zažívá silné monzunové deště. V posledních dnech je zesílil systém nízkého tlaku vzduchu na východě ostrova. Vědci zdůrazňují, že změna klimatu zhoršuje intenzitu a dopad extrémních povětrnostních jevů způsobených sezonními monzuny. Doposud nejtragičtější záplavy na ostrově v roce 2003 připravily o život 254 lidí.
Záplavy však kromě Srí Lanky sužují také Indonésii, Malajsii a Thajsko. Zatímco v Malajsii hlásí úřady zatím dva mrtvé, v Thajsku a Indonésii připravily záplavy o život stovky lidí.