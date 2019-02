VIDEO: Omotali mladíkovi okolo krku hada. Chtěli po něm přiznání

Obrovský had ovinutý okolo mužova krku je pravděpodobně dospělá krajta. Zatímco jeden z policistů natáčí video, druhý vyděšenému muži hada přikládá blíž k obličeji a opakovaně mu přikazuje, aby otevřel oči. Jednou mu dokonce vyhrožuje, že mu hada dá do kalhot nebo do pusy.

„Kolikrát si kradl mobilní telefony?“ ptá se vyšetřující policista zloděje krčícího se na zemi. Ten se po chvíli přizná: „Jen dvakrát.“



Policie z indonéské provincie Papua se za chování policisty omluvila a označila ho za neprofesionální. „Tito policisté budou čelit našemu internímu vyšetřování,“ uvedl šéf policie pro agenturu Reuters . Dodal ale, že muži se nestala žádná fyzická újma a had nebyl jedovatý.

Veronica Komanová, právnička specializující se na lidská práva v provincii Papua, označila používání hada při výslechu za mučení. Toto jednání při výslechu podle ní porušuje hned několik zákonů.

Podle Komanové není tento incident v poslední době ojedinělý. „Toto je jeden z několika případů, ve kterých byly k vyslýchání Papuánců použity velmi neobvyklé metody.“ Podle právničky je jednání policistů ukázkou rasismu směřovanému proti domorodým Papuáncům. „V lednu byla členka výboru zasazujícího se o nezávislost Papuy po výslechu zbita a v cele byla nucena pobývat s hadem.“

Mluvčí papuánské policie řekl, že o žádném dalším podobném případu nemá informace.