Žena se nevrátila z práce na plantáži, našli ji v útrobách sedmimetrové krajty

Vesničané z ostrovů v provincii Jihovýchodní Sulawesi našli tělo 54leté pohřešované indonéské ženy v žaludku sedmimetrové krajty. Had ženu patrně pozřel, když šla do práce na gumovníkovou plantáž, píše list The Guardian.