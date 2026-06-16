VIDEO: Indonéský ostrov zasáhlo silné zemětřesení. Evakuovat se musely i nemocnice

Ohnisko zemětřesení, po němž přišla řada následných otřesů, bylo v hloubce deseti kilometrů a jeho epicentrum zhruba 43 kilometrů jihovýchodně od města Palu, které leží v provincii Střední Sulawesi.
Z města se zhruba 400 tisíci obyvateli jsou hlášeny škody na některých místech. Několik nemocnic z bezpečnostních důvodů evakuovalo pacienty, některé s infuzemi, ven.
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„Najednou to bylo, jako by se něco otřeslo, a pak se zdálo, že se celý dům otřásl. Celá střecha vydávala hluk, jako by se měla každou chvíli zřítit,“ řekl 42letý muž agentuře AFP.
„Spěchal jsem se evakuovat se všemi dětmi a i když jsme byli na chvíli dezorientovaní a zmatení, podařilo se nám dostat ven,“ dodal.
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Indonésii protíná několik seismických zlomů a zemětřesení a sopečná činnost jsou zde běžné. Oblast u Palu zasáhlo velmi silné zemětřesení v září 2018. Jeho intenzita dosáhla síly 7,5 a otřesy si tehdy vyžádaly přes 4000 životů. Následkem zemětřesení tehdy bylo i tsunami vysoká tři metry a také takzvané zkapalňování půdy, kdy zemina ztratí svou pevnost a začne se chovat jako kapalina.
Další zemětřesení o síle 6,2 v roce 2021 si vyžádalo 100 obětí na ostrově Sulawesi.
Palu
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