Úřady identifikovaly první oběť z indonéského letounu, záchrana pokračuje

Na operaci v moři mezi ostrovy Laki a Lancang se podílí kolem 2 600 lidí, 53 plavidel a 14 letadel či vrtulníků. Indonéské námořnictvo zveřejnilo záběry potápěčů, kteří se z místa neštěstí snaží vyzvednout černé skříňky. Jejich polohu úřady určily už v neděli.



Prioritou je však vyzvednout oběti havárie. „Operace bude nepřetržitá. Nebudou žádné přestávky. Čím dříve najdeme oběti, tím lépe,“ citovala stanice BBC šéfa záchranné operace. Potápěči na břeh dosud vynesli 40 kontejnerů s částmi lidských ostatků.

Na palubě letu z Jakarty do města Pontianak v západní části ostrova Borneo bylo 62 lidí včetně sedmi dětí a tří novorozenců. Nikdo z nich nehodu patrně nepřežil. Rodinní příslušníci nyní úřadům poskytují vzorky DNA, aby bylo možné identifikovat další zemřelé.

Kromě lidských pozůstatků se ze dna na druhý pokus podařilo vyzvednout také zhruba půltunový zničený motor a další trosky.

Letoun zmizel z obrazovek radarů v sobotu čtyři minuty po startu. Podle portálu Flightradar24 letoun odletěl z Jakarty ve 14:37 místního času, asi 600 km dlouhý let měl trvat 95 minut. Boeing 737-500 linky číslo SJ182 po vzletu zamířil na sever nad Jávské moře, poté s ním letoví dispečeři ztratili kontakt.

Zatím není jasné, co nehodu způsobilo. Let byl však zpožděný kvůli silnému dešti. Šéf letecké společnosti dříve řekl, že letadlo bylo po technické stránce v pořádku a ještě v sobotu před nehodou podniklo další let.

Šlo o sedmadvacet let starý stroj, který dříve sloužil ve Spojených státech. Do flotily Sriwijaya Air se připojil v roce 2012. Tato letecká společnost měla problémy loni v prosinci, kdy její Boeing 737-300 sjel na indonéském letišti v Jogdžakartě z ranveje. Všech 129 lidí bylo okamžitě evakuováno, nikomu se nic nestalo.