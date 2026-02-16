Při středeční ukázce provedly stíhací letoun F-16 indonéského letectva a útočný letoun Super Tucano úspěšné přistání a vzlet ze silnice na jižním cípu ostrova Sumatra.
„Jedná se o významný milník v posilování obranného systému,“ komentoval manévry náměstek tamního ministra obrany Donny Ermawan Taufanto.
„Alespoň jeden úsek mýtné silnice, který bude možné použít jako nouzovou přistávací dráhu, snad brzy bude mít každá provincie v zemi,“ uvedl pak náčelník indonéských vzdušných sil Tonny Harjono.
Indonésii chybí pružnost, kterou světovým mocnostem zajišťují letadlové lodě. Navzdory tomu že se velká část její ekonomiky odehrává na moři a své hlavní spory vede také tam. Koupě plovoucího kolosu by ale zemi vyšla draze – přišla tak s jiným řešením.
„Mít po celém souostroví nespočet zpoplatněných dálnic vyhrazených jako nouzové vojenské přistávací dráhy dává mnohem větší smysl,“ popisuje expert na mezinárodní vztahy Collin Koh z univerzity S. Radžaratnama v Singapuru.
„Mohou pojmout větší množství letadel než letadlové lodi. Zároveň na nich přistanou i levnější modely. Riziko zničení je mnohem menší. Když se letadlová loď jednou potopí, je navždy ztracena. Pokud je zasažena jedna z desítek přistávacích ploch, můžete používat ostatní a poničenou zatím opravit,“ dodává Koh.
Plán podle Harjona počítá s tím, že vyhrazené úseky budou mít délku až tři kilometry. „Mýtné silnice jsou široké jen asi 24 metrů, což je méně než letištní dráhy, které mají šířku 45 až 60 metrů. Je to riskantní, ale piloti letectva jsou na tyto podmínky cvičeni,“ dodal Taufano.
Využití dálnic coby vojenských přistávacích drah přitom není novým konceptem. Využily jej mimo jiné armády Spojených států, Finska a Švédska. Tyto země spojuje, že se rozléhají na tisících ostrovů. Sama Indonésie je největším souostrovím na světě s více než šesti tisíci obydlenými ostrovy.
Hlavní hrozbou je Čína
Se Spojenými státy kromě toho Indonésie dlouhodobě vojensky spolupracuje. USA zemi prodávají zbraně a účastní se společných cvičení. Za největší hrozbu považují oba státy stejnou zemi – Čínu.
Aby v případě střetu bylo obtížnější zasáhnout americké letouny, USA dlouhodobě usilují o rozmístění stíhaček na řadě ostrovů v Tichém oceánu, zároveň podporují zlepšení tamní letecké infrastruktury.
Indonésie novým plánem na vybudování přistávacích drah nemíří proti žádné konkrétní zemi. Největší spory ale vede s Čínou v Jihočínském moři. Čínské rybářské lodě například v posledních letech několikrát vpluly do indonéských vod v doprovodu pobřežní stráže.
„Využití mýtných silnic jako alternativních přistávacích drah by mělo posílit operační připravenost indonéského letectva čelit různým potenciálním hrozbám, aniž by došlo ke snížení primární funkce mýtných silnic jako infrastruktury veřejné dopravy,“ uvádí se v prohlášení indonéského letectva.