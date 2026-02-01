Zítřek se tak aktuálně nerodí v džunglích Kalimantanu, nýbrž v místech, kde by to ještě před pár lety nikdo nečekal. Ve zdánlivě nevyužitelných lokalitách s mokřady na severním pobřeží Jakarty vzniká největší soukromý developerský projekt současnosti. Jakarta tak nejen neztrácí na síle, ale upevňuje si svoji dominantní pozici.
Moje věž nese označení La a sahá do výšky pětatřiceti obytných pater. Když z toho pátého sjedu dolů, ocitnu se v tropické zahradě s palmami, altánky, bazény, saunou i posilovnou.